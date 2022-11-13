https://sputniknews.com.tr/20221113/fatih-erbakan-basortusu-ozgurlugunun-anayasal-guvence-altina-alinmasi-son-derece-onemli--1063372866.html

Fatih Erbakan: Başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması son derece önemli

Fatih Erbakan: Başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması son derece önemli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması son derece önemli çünkü bir yasayla güvence altına almaya... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T04:59+0300

2022-11-13T04:59+0300

2022-11-13T05:04+0300

türkiye

yeniden refah partisi

fatih erbakan

ak parti

hdp

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.Erbakan, Çorum'da partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdikleri kongreye 65 bin kişinin katıldığını, bu yönüyle kongrenin Türk siyasi tarihine geçtiğini söyledi.Yeniden Refah Partisinin hiçbir şekilde baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi aktör haline geldiğini dile getiren Erbakan, "Kongremiz bunun açık ispatıdır. Birinci şahlanışını 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da yapan partimiz, ikinci şahlanışını 6 Kasım'da yine aynı salonda yaptı. Bu şahlanışlar, asıl büyük şahlanışın Haziran 2023 seçimlerinde yapılacağının açık bir göstergesidir" dedi.Kadrolarla, programlarla iktidara yürüdüklerini anlatan Erbakan, herhangi bir ittifaka katılmadan parti olarak seçime gireceklerini vurguladı.'Anayasa'da laiklik ilkesi vardır diye tekrardan bu güvencenin kaldırılması söz konusu olabilir'Erbakan, bir gazetecinin, başörtünün anayasal güvence altına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:'HDP ile görüşme doğal bir görüşmedir'Erbakan, AK Parti ile HDP heyetlerinin görüşmesiyle ilgili, "HDP ile görüşme doğal bir görüşmedir, makuldür çünkü milletin kanayan bir yarası, bunun teminatının sağlanması lazım. Bunun için Meclis'te grubu olan partilerin desteği lazım, oy vermeleri lazım. Bunun da sağlanabilmesi için yine Meclis'te grubu olan, oy hakkı olan bir partidir HDP. Bunlarla görüşmelerini normal karşılıyorum. Tabii sadece söyledikleri gibi bu çerçevede bir görüşme olduysa, bunda bir problem görmüyoruz" ifadelerini kullandı.Erbakan, toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.Öte yandan basın toplantısı sırasında cep telefonuna gelen AFAD'ın deprem tatbikatı uyarısını okuyan Erbakan, "AFAD'ın deprem uyarısı" diyerek telefonunu ceketinin cebine koyduktan sonra açıklamalarına devam etti.

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti, hdp