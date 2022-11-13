https://sputniknews.com.tr/20221113/emre-belozoglu-cok-aci-verici-bir-gece-oldu-galatasaray-seviyemizin-ne-oldugunu-gosterdi-1063374019.html

Emre Belözoğlu: Çok acı verici bir gece oldu, Galatasaray seviyemizin ne olduğunu gösterdi

Emre Belözoğlu: Çok acı verici bir gece oldu, Galatasaray seviyemizin ne olduğunu gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, farklı sonucun... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T09:49+0300

2022-11-13T09:49+0300

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emre belözoğlu

spor

başakşehir

galatasaray

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takımım adına ve kendi adıma çok üzgünüm. Bizim için çok acı, çok büyük bir ders oldu. Hepimize seviyemizi, gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi bize. Organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.'Sorumluluğu ben alıyorum'"25. maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu, çok değişik bir maç oldu. Bu ülkede sadece biz değil, kimse böyle bir skor hayal etmiyordu diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan Belözoğlu, şunları kaydetti:Emre Belözoğlu, "Devre arasında kadronuzda önemli bir değişim bekleyebilir miyiz?" sorusunu, "Çok radikal değişiklikler yapabilecek ekonomik gücümüz yok ama oyun anlamında ve oyuncu anlamında bazı değişiklikler 25 maç içerisinde de yaptım. Elimden geldiğince adil olmaya çalıştım ama çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Sadece birkaç oyuncu daha devre arasında içeriye dahil etme durumumuz olabilir. İçeriye dahil etmek istediğimiz mevkiiyle alakalı düşüncemiz vardı, çok ciddi radikal değişiklik olmayacak. Bizi buraya getiren bu oyuncular, bu oyun. Bundan vazgeçmeden devam edeceğiz ama bizim adımıza acı bir gece oldu" şeklinde yanıtladı.

başakşehir

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emre belözoğlu, başakşehir, galatasaray