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https://sputniknews.com.tr/20221113/emre-belozoglu-cok-aci-verici-bir-gece-oldu-galatasaray-seviyemizin-ne-oldugunu-gosterdi-1063374019.html
Emre Belözoğlu: Çok acı verici bir gece oldu, Galatasaray seviyemizin ne olduğunu gösterdi
Emre Belözoğlu: Çok acı verici bir gece oldu, Galatasaray seviyemizin ne olduğunu gösterdi
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, farklı sonucun... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T09:49+0300
2022-11-13T09:52+0300
emre belözoğlu
spor
başakşehir
galatasaray
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takımım adına ve kendi adıma çok üzgünüm. Bizim için çok acı, çok büyük bir ders oldu. Hepimize seviyemizi, gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi bize. Organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.'Sorumluluğu ben alıyorum'"25. maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu, çok değişik bir maç oldu. Bu ülkede sadece biz değil, kimse böyle bir skor hayal etmiyordu diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan Belözoğlu, şunları kaydetti:Emre Belözoğlu, "Devre arasında kadronuzda önemli bir değişim bekleyebilir miyiz?" sorusunu, "Çok radikal değişiklikler yapabilecek ekonomik gücümüz yok ama oyun anlamında ve oyuncu anlamında bazı değişiklikler 25 maç içerisinde de yaptım. Elimden geldiğince adil olmaya çalıştım ama çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Sadece birkaç oyuncu daha devre arasında içeriye dahil etme durumumuz olabilir. İçeriye dahil etmek istediğimiz mevkiiyle alakalı düşüncemiz vardı, çok ciddi radikal değişiklik olmayacak. Bizi buraya getiren bu oyuncular, bu oyun. Bundan vazgeçmeden devam edeceğiz ama bizim adımıza acı bir gece oldu" şeklinde yanıtladı.
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emre belözoğlu, başakşehir, galatasaray
emre belözoğlu, başakşehir, galatasaray

Emre Belözoğlu: Çok acı verici bir gece oldu, Galatasaray seviyemizin ne olduğunu gösterdi

09:49 13.11.2022 (güncellendi: 09:52 13.11.2022)
© İHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, farklı sonucun kendilerine seviyelerini gösterdiğini ve acı bir ders olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takımım adına ve kendi adıma çok üzgünüm. Bizim için çok acı, çok büyük bir ders oldu. Hepimize seviyemizi, gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi bize. Organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Sorumluluğu ben alıyorum'

"25. maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu, çok değişik bir maç oldu. Bu ülkede sadece biz değil, kimse böyle bir skor hayal etmiyordu diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Çok ciddi bireysel hatalar var yediğimiz gollerde. Bunun sorumluluğunu ben alıyorum. Oyuncu tercihlerini de ben yapıyorum. Oyuncularıma felsefemi de anlatmaya çalışıyorum. Bu oyun bize başarı da getirdi ama içinde bazen böyle oyuncu performanslarının dalgalanmasıyla yaşayacağımız sıkıntıları da hissediyordum. Sezonun belirli bölümlerinde oyundan memnun olmadığımızı dile getirmiştim. Hatay maçında yediğimiz goller başka bir senaryonun golleriydi, bugün yediğimiz goller acı bir hikayenin gerçeğiydi. Oyuncularımıza, bizlere hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Seviyemiz derken yanlış anlaşılmasın, seviyemizde neler yapabileceğimizi gösterdik ama en ufak bir boşlamada yüksek kalitesi olan oyunculara karşı nasıl durumlara düşebileceğimizi hep beraber yaşamış olduk."
Emre Belözoğlu, "Devre arasında kadronuzda önemli bir değişim bekleyebilir miyiz?" sorusunu, "Çok radikal değişiklikler yapabilecek ekonomik gücümüz yok ama oyun anlamında ve oyuncu anlamında bazı değişiklikler 25 maç içerisinde de yaptım. Elimden geldiğince adil olmaya çalıştım ama çok büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. Sadece birkaç oyuncu daha devre arasında içeriye dahil etme durumumuz olabilir. İçeriye dahil etmek istediğimiz mevkiiyle alakalı düşüncemiz vardı, çok ciddi radikal değişiklik olmayacak. Bizi buraya getiren bu oyuncular, bu oyun. Bundan vazgeçmeden devam edeceğiz ama bizim adımıza acı bir gece oldu" şeklinde yanıtladı.
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