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https://sputniknews.com.tr/20221113/die-welt-berlin-polisi-calisanlarindan-birinin-rusya-yanlisi-gorusleri-nedeniyle-elestirildi-1063369119.html
Die Welt: Berlin polisi, çalışanlarından birinin Rusya yanlısı görüşleri nedeniyle eleştirildi
Die Welt: Berlin polisi, çalışanlarından birinin Rusya yanlısı görüşleri nedeniyle eleştirildi
Alman Die Welt gazetesi, Berlin polisinin çalışanlarından birinin Rusya yanlısı görüşlere sahip olduğunun anlaşılması üzerinde eleştirilere maruz kaldığını... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T00:43+0300
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dünya
almanya
rusya
polis
berlin
michael bock
vladimir putin
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Habere göre Berlin polis teşkilatında çalışan Michael Bock, siyasi motifli suçları araştıran polis departmanında çalıştığı için gizli belgelere de rahatlıkla ulaşabiliyordu.Haberde, kolluk kuvvetleri görevlisinin özellikle 2015 yılında Berlin'den Donetsk ve Lugansk'a insani yardım ulaştırdığını ve böylelikle zan altına girdiği, Bock'un sadece teslimatı organize etmekle kalmayıp, kişisel olarak da süreçte görev aldığı ifade edildi.Polis çalışanının ayrıca Kızıl Meydan’da düzenlenen bir Zafer Geçidi törenine katıldığına da dikkat çekilen haberde, Bock’un o zaman ‘neredeyse (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in karşısında yer aldığı kaydedildi.Aynı zamanda polis çalışanının ‘aşırı sağcılarla da temaslarda bulunduğu’ ifade edildi.Habere göre Berlin polisi çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlattı, Michael Bock ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
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almanya, rusya, polis, berlin, michael bock, vladimir putin
almanya, rusya, polis, berlin, michael bock, vladimir putin

Die Welt: Berlin polisi, çalışanlarından birinin Rusya yanlısı görüşleri nedeniyle eleştirildi

00:43 13.11.2022 (güncellendi: 00:44 13.11.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya- Polis
Almanya- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Alman Die Welt gazetesi, Berlin polisinin çalışanlarından birinin Rusya yanlısı görüşlere sahip olduğunun anlaşılması üzerinde eleştirilere maruz kaldığını yazdı.
Habere göre Berlin polis teşkilatında çalışan Michael Bock, siyasi motifli suçları araştıran polis departmanında çalıştığı için gizli belgelere de rahatlıkla ulaşabiliyordu.
Haberde, kolluk kuvvetleri görevlisinin özellikle 2015 yılında Berlin'den Donetsk ve Lugansk'a insani yardım ulaştırdığını ve böylelikle zan altına girdiği, Bock'un sadece teslimatı organize etmekle kalmayıp, kişisel olarak da süreçte görev aldığı ifade edildi.
Polis çalışanının ayrıca Kızıl Meydan’da düzenlenen bir Zafer Geçidi törenine katıldığına da dikkat çekilen haberde, Bock’un o zaman ‘neredeyse (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in karşısında yer aldığı kaydedildi.
Aynı zamanda polis çalışanının ‘aşırı sağcılarla da temaslarda bulunduğu’ ifade edildi.
Habere göre Berlin polisi çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlattı, Michael Bock ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
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