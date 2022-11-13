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https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1063370546.html
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
fuat oktay
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Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220203/cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1053407810.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, fuat oktay
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, fuat oktay

Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek

02:32 13.11.2022
© AAAzerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.
Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
3 Şubat, 00:24
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