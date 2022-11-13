https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1063370546.html
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T02:32+0300
2022-11-13T02:32+0300
2022-11-13T02:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
fuat oktay
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Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220203/cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1053407810.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, fuat oktay
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, fuat oktay
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.