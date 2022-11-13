Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Baş'a: Siyasi parti liderlerinin Disney halleri

© Instagram/Samet KaraboğaSamet Karaboğa isimli görsel tasarımcının yaptığı çalışmalarla, Türk siyasetine yön veren isimler yapay zeka teknolojisi ile birleşerek Disney karakteri modeli ile çizildi.
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© Instagram/Samet Karaboğa
Samet Karaboğa isimli görsel tasarımcının yaptığı çalışmalarla, Türk siyasetine yön veren isimler yapay zeka teknolojisi ile birleşerek Disney karakteri modeli ile çizildi.
© Instagram/Samet KaraboğaSiyasi parti liderleri yapay zeka teknolojisi ile çizildiği görseller sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından binlerce beğeni aldı.
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© Instagram/Samet Karaboğa
Siyasi parti liderleri yapay zeka teknolojisi ile çizildiği görseller sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından binlerce beğeni aldı.
© Instagram/Samet KaraboğaKaraboğa mesajında "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı" ifadelerini kullandı.
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© Instagram/Samet Karaboğa
Karaboğa mesajında "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı" ifadelerini kullandı.
© Instagram/Samet KaraboğaİYİ Parti lideri Meral Akşener
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© Instagram/Samet Karaboğa
İYİ Parti lideri Meral Akşener
© Instagram/Samet KaraboğaZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
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© Instagram/Samet Karaboğa
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
© Instagram/Samet KaraboğaTürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çizimi gerçekleştiren Samet Karaboğa'ya teşekkür etti ve profil resmi olarak kullanmaya başladı. Baş "Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum" mesajını paylaştı.
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© Instagram/Samet Karaboğa
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çizimi gerçekleştiren Samet Karaboğa'ya teşekkür etti ve profil resmi olarak kullanmaya başladı. Baş "Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum" mesajını paylaştı.
© Instagram/Samet KaraboğaMemleket Partisi lideri Muharrem İnce
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© Instagram/Samet Karaboğa
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce