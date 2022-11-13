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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Baş'a: Siyasi parti liderlerinin Disney halleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Baş'a: Siyasi parti liderlerinin Disney halleri
Türkiye'deki politikacıların Disney karakterine çevrilen halleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, parti liderlerini yapay zeka yardımıyla animasyon... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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disney, фото
disney, фото

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Baş'a: Siyasi parti liderlerinin Disney halleri

16:19 13.11.2022
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Türkiye'deki politikacıların Disney karakterine çevrilen halleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, parti liderlerini yapay zeka yardımıyla animasyon karakterlere çevirdi.
© Instagram/Samet KaraboğaSamet Karaboğa isimli görsel tasarımcının yaptığı çalışmalarla, Türk siyasetine yön veren isimler yapay zeka teknolojisi ile birleşerek Disney karakteri modeli ile çizildi.
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
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© Instagram/Samet Karaboğa
Samet Karaboğa isimli görsel tasarımcının yaptığı çalışmalarla, Türk siyasetine yön veren isimler yapay zeka teknolojisi ile birleşerek Disney karakteri modeli ile çizildi.
© Instagram/Samet KaraboğaSiyasi parti liderleri yapay zeka teknolojisi ile çizildiği görseller sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından binlerce beğeni aldı.
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
2/7
© Instagram/Samet Karaboğa
Siyasi parti liderleri yapay zeka teknolojisi ile çizildiği görseller sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından binlerce beğeni aldı.
© Instagram/Samet KaraboğaKaraboğa mesajında "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı" ifadelerini kullandı.
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
3/7
© Instagram/Samet Karaboğa
Karaboğa mesajında "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı" ifadelerini kullandı.
© Instagram/Samet KaraboğaİYİ Parti lideri Meral Akşener
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
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© Instagram/Samet Karaboğa
İYİ Parti lideri Meral Akşener
© Instagram/Samet KaraboğaZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
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© Instagram/Samet Karaboğa
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
© Instagram/Samet KaraboğaTürkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çizimi gerçekleştiren Samet Karaboğa'ya teşekkür etti ve profil resmi olarak kullanmaya başladı. Baş "Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum" mesajını paylaştı.
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
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© Instagram/Samet Karaboğa
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çizimi gerçekleştiren Samet Karaboğa'ya teşekkür etti ve profil resmi olarak kullanmaya başladı. Baş "Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum" mesajını paylaştı.
© Instagram/Samet KaraboğaMemleket Partisi lideri Muharrem İnce
Siyasi parti liderlerinin Disney halleri - Sputnik Türkiye
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© Instagram/Samet Karaboğa
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce
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