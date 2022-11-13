Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Baş'a: Siyasi parti liderlerinin Disney halleri

© Instagram/Samet Karaboğa Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, çizimi gerçekleştiren Samet Karaboğa'ya teşekkür etti ve profil resmi olarak kullanmaya başladı. Baş "Çok güzel bir çizim olmuş… Samet Karaboğa’ya çok teşekkür ediyorum. Eğittiği yapay zekanın sola eğilimli olduğundan hiç şüphem yok, geleceğe dair olumlu bir mesaj olarak değerlendiriyorum" mesajını paylaştı.