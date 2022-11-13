https://sputniknews.com.tr/20221113/cin-basbakani-li-kambocyada-imf-baskani-ile-gorustu-cin-reformlari-ve-disa-acilmayi-surdurecek-1063395538.html

Çin Başbakanı Li, Kamboçya'da IMF Başkanı ile görüştü: 'Çin, reformları ve dışa açılmayı sürdürecek'

Çin Başbakanı Li, Kamboçya'da IMF Başkanı ile görüştü: 'Çin, reformları ve dışa açılmayı sürdürecek'

Çin Başbakanı Li, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva ile Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te yaptığı görüşmede, ülkesinin ekonomik reformları ve... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T23:30+0300

2022-11-13T23:30+0300

2022-11-13T23:30+0300

dünya

çin başbakanı li kıçiang

imf

uluslararası para fonu (imf)

kristalina georgieva

g20

reform

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063395651_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a09797f795335575416110e786aaa73b.jpg

Çin Başbakanı Li Kıçiang ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.Li, görüşmede, Çin'in en büyük gelişmekte olan ülke olarak dünya ekonomisi ile entegrasyona büyük önem verdiğini, reform ve dışa açılmayı modernleşmenin ana doğrultusu olarak izlemeyi sürdüreceğini belirtti.Dünya ekonomisinin yüksek düzeyde ekonomik ve mali bütünleşme içinde olduğunu ve hiçbir ülkenin ortaya çıkan zorluklardan muaf kalamayacağına dikkati çeken Li, ekonomik istikrarı sağlamak ve durgunluğu önlemek için ülkeler arasında makro ekonomik politikalarda eşgüdümün gereğini vurguladı.Li, Çin'in dünya genelinde artan enflasyona karşı sorumlu davrandığını, salgının etkilerini hafifletmek için para arzını kontrolsüz şekilde artırmaktan ve küresel piyasadan büyük miktarda gıda ve enerji satın almaktan kaçındığını dile getirdi.Çin'in G20 ülkelerinin Borç Ödeme Erteleme Girişimi'ne desteğini sürdüreceğini ifade eden Li, IMF'nin devlet borçlarının eşgüdümü konusunda aktif rol oynamayı sürdürmesini dilediğini kaydetti.Georgieva da Çin'in salgın döneminde para politikası araçlarını ihtiyatlı kullanarak doğru tutum izlediğini, makro ekonomik tedbirlerinin yerinde ve etkili olduğunu belirterek, IMF'nin Pekin ile iş birliğini daha fazla geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.2013'ten bu yana görevini sürdüren Başbakan Li, gelecek yılın mart ayında ikinci dönemini bitirmesinin ardından görevden ayrılacak.

https://sputniknews.com.tr/20221112/cin-basbakani-liden-aseana-ekonomik-entegrasyonun-gelistirilmesi-cagrisi-1063366016.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin başbakanı li kıçiang, imf, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva, g20, reform