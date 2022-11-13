Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221113/canli--ukraynali-bas-muzakereci-rusya-ile-yeni-muzakereler-2023un-ikinci-yarisinda-baslayabilir-1063375506.html
CANLI | Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir
CANLI | Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir
Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, Kiev ile Moskova arasındaki yeni müzakerelerin... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T10:13+0300
2022-11-13T10:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056222524_0:55:2173:1277_1920x0_80_0_0_21dc65017a6fe04809f558168dc346f8.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056222524_199:0:1975:1332_1920x0_80_0_0_31e9a9f3b0e713f95cc85a9c2e34ff77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Rusya - Ukrayna - operasyon - Popasnaya kenti - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir

10:13 13.11.2022 (güncellendi: 10:15 13.11.2022)
Abone olTelegram
Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, Kiev ile Moskova arasındaki yeni müzakerelerin 2023'ün ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:14 13.11.2022
Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir
İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, Kiev ile Moskova arasındaki yeni müzakerelerin 2023'ün ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi.
İlkbaharda yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Arahamiya, "Dürüst olmak gerekirse, müzakerelerin hem Rusya'da hem de ABD'de seçim döngülerinin işlemeye başladığı zaman gerçekleşeceğini düşünüyorum, yani gelecek yılın ikinci yarısında bir yerlerde gerçekleşecek, zira o zaman ABD'de başkanlık yarışı başlayacak" dedi.
Hafta içinde Politico, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermeye ve Rusya'yla müzakere masasına oturma şartlarını yumuşatmaya zorladığını belirtmişti.
Politico, Washington yönetiminin Zelenskiy'in müzakerelere yeniden başlamaya yönelik şartlar listesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğun imkansız olduğuna dair maddeyi çıkarmasını sağladığını yazmıştı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
Ukrayna krizi
Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı
9 Kasım, 18:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала