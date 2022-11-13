CANLI | Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir

Ukraynalı baş müzakereci: Rusya ile yeni müzakereler 2023'ün ikinci yarısında başlayabilir

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, Kiev ile Moskova arasındaki yeni müzakerelerin 2023'ün ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi.

İlkbaharda yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Arahamiya, "Dürüst olmak gerekirse, müzakerelerin hem Rusya'da hem de ABD'de seçim döngülerinin işlemeye başladığı zaman gerçekleşeceğini düşünüyorum, yani gelecek yılın ikinci yarısında bir yerlerde gerçekleşecek, zira o zaman ABD'de başkanlık yarışı başlayacak" dedi.

Hafta içinde Politico, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermeye ve Rusya'yla müzakere masasına oturma şartlarını yumuşatmaya zorladığını belirtmişti.

Politico, Washington yönetiminin Zelenskiy'in müzakerelere yeniden başlamaya yönelik şartlar listesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğun imkansız olduğuna dair maddeyi çıkarmasını sağladığını yazmıştı.