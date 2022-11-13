https://sputniknews.com.tr/20221113/caglayan-basin-savcisi-aksoy-konusanlara-katildi-1063382732.html

Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'

Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'

Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Aksoy, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T14:24+0300

2022-11-13T14:24+0300

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çağlayan adliyesi

konuşanlar

savcı

basın

yaşam

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Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli stand-up programına katıldı. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220316/hasan-can-kaya-seyircimin-cast-oldugunu-ispatlasinlar-programi-veririm-1054766324.html

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çağlayan adliyesi, konuşanlar , savcı, basın