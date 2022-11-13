https://sputniknews.com.tr/20221113/caglayan-basin-savcisi-aksoy-konusanlara-katildi-1063382732.html
Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'
Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'
Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Aksoy, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T14:24+0300
2022-11-13T14:24+0300
2022-11-13T14:29+0300
çağlayan adliyesi
konuşanlar
savcı
basın
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063382589_0:0:879:494_1920x0_80_0_0_1848eaa304e152eb7a057b5a17d87ee7.jpg
Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli stand-up programına katıldı. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220316/hasan-can-kaya-seyircimin-cast-oldugunu-ispatlasinlar-programi-veririm-1054766324.html
çağlayan adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063382589_95:0:764:502_1920x0_80_0_0_7a4f4b07c742e37b2c2ba038d35f372a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çağlayan adliyesi, konuşanlar , savcı, basın
çağlayan adliyesi, konuşanlar , savcı, basın
Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'
14:24 13.11.2022 (güncellendi: 14:29 13.11.2022) Abone ol
Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Aksoy, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı.
Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli stand-up programına katıldı.
Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.
Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.