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https://sputniknews.com.tr/20221113/caglayan-basin-savcisi-aksoy-konusanlara-katildi-1063382732.html
Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'
Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'
Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Aksoy, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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konuşanlar
savcı
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Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli stand-up programına katıldı. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220316/hasan-can-kaya-seyircimin-cast-oldugunu-ispatlasinlar-programi-veririm-1054766324.html
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çağlayan adliyesi, konuşanlar , savcı, basın
çağlayan adliyesi, konuşanlar , savcı, basın

Çağlayan Basın Savcısı Aksoy, Konuşanlar'a katıldı: 'Burada bir şey olursa bana geliyor'

14:24 13.11.2022 (güncellendi: 14:29 13.11.2022)
© EXXEN/KonuşanlarÇağlayan Adliyesi Basın Savcısı Hakan Aksoy
Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Hakan Aksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© EXXEN/Konuşanlar
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Çağlayan Adliyesi Basın Savcısı Aksoy, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına katıldı.
Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı'nda Basın Savcılığı görevini yürüten Hakan Aksoy, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli stand-up programına katıldı.
Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyen Aksoy’a esprili bir şekilde “Buranın savcısı benim” dedi.
Aksoy, Hasan Can Kaya’nın Aksoy’a hangi alanda savcılık yaptığını sorması üzerine ise, “Basın Savcısıyım. Burada bir şey olursa bana geliyor” ifadelerini kullandı.
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Hasan Can Kaya: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar, programı veririm
16 Mart, 13:20
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