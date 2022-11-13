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Bursa'da kadın cinayeti: Bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
Bursa'da kadın cinayeti: Bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Nazlı Meral, yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T10:34+0300
2022-11-13T10:34+0300
türkiye
bursa
kadın cinayeti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip genç kadının evine gitti.Eve giren yakınları Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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bursa, kadın cinayeti
bursa, kadın cinayeti

Bursa'da kadın cinayeti: Bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu

10:34 13.11.2022
© DHANazlı Meral
Nazlı Meral - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© DHA
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Nazlı Meral, yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşındaki Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip genç kadının evine gitti.
Eve giren yakınları Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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