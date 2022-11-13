https://sputniknews.com.tr/20221113/balkondan-dusen-kopegini-havada-yakaladi-1063377923.html
Balkondan düşen köpeğini havada yakaladı
Balkondan düşen köpeğini havada yakaladı
Büyükçekmece’de veterinerden kedisini teslim almak için evden çıkan kadın, balkona çıkan yavru köpeğini yere düşmek üzereyken son anda havada yakaladı. Yaşanan... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T11:29+0300
2022-11-13T11:29+0300
2022-11-13T11:32+0300
köpek
balkon
yaşam
düşüş
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Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği cama çıktı. Komşusunun uyarısı ile camda köpeğini gören Betül Şen isimli kadın, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.O anları anlatan Betül Şen, “Camları kapamayı unutmuştum. O benim hatamdır. Aşağı indikten sonra köşeyi döneceğim sırada komşum seslendi. ‘Betül Hanım, köpeğiniz camın kenarına çıkmış’ dedi. Arkamı döndüğümde köpeğin, balkonun köşesine kadar geldiğini gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım. Köpeğin ayağının kaydığını gördüm ve bir adım atarak havada kaptım. Düşseydi kesinlikle zarar görürdü. Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu ama köpeğin bir yerine zarar gelirdi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/kopege-tekme-atti-cevredekilerin-elinden-zor-kurtuldu--1063359570.html
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köpek, balkon, düşüş
Balkondan düşen köpeğini havada yakaladı
11:29 13.11.2022 (güncellendi: 11:32 13.11.2022) Abone ol
Büyükçekmece’de veterinerden kedisini teslim almak için evden çıkan kadın, balkona çıkan yavru köpeğini yere düşmek üzereyken son anda havada yakaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği cama çıktı. Komşusunun uyarısı ile camda köpeğini gören Betül Şen isimli kadın, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.
Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
O anları anlatan Betül Şen, “Camları kapamayı unutmuştum. O benim hatamdır. Aşağı indikten sonra köşeyi döneceğim sırada komşum seslendi. ‘Betül Hanım, köpeğiniz camın kenarına çıkmış’ dedi. Arkamı döndüğümde köpeğin, balkonun köşesine kadar geldiğini gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım. Köpeğin ayağının kaydığını gördüm ve bir adım atarak havada kaptım. Düşseydi kesinlikle zarar görürdü. Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu ama köpeğin bir yerine zarar gelirdi” dedi.