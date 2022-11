https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-yanik-85-milyon-icin-mureffeh-bir-turkiye-insa-etmeye-calisiyoruz-1063369996.html

Bakan Yanık: 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz

Bakan Yanık: 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Güçlü bireylerini güçlü aileleri, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısında, AK Parti teşkilatları olarak ülkenin dört bir yanını karış karış gezdiklerini söyledi.AK Parti'nin sadece seçim süreçlerinde değil, her zaman sahada olduğunu vurgulayan Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programının verimli ve güzel geçtiğini aktardı.'Hizmetlerin her birinin altında AK Parti'nin imzası var'Yanık, son 20 yılda Türkiye'nin her alanda büyük işlere imza attığını belirterek, "Hizmetlerin her birinin altında AK Parti'nin imzası var. Şükürler olsun ki milletimizi az gelişmiş bir ülke standardından alıp bugün dünyanın çok gelişmiş ülkeleriyle yarış eden, aşık atan bir seviyeye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayan, gururunu gönül rahatlığını, gönül ferahlığını yaşayan bir siyasi iradeyiz. Böyle olmaya da inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.Toplumun tüm kesimleri için sosyal hizmet alanında da devrimlere imza attıklarını kaydeden Yanık, aile kurumunun güçlenmesi için özel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.'Sıralanan vaatler arasında hakikaten bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz yok'Bakan Derya Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hep vardılar ama siz görmüyordunuz, biz gördük'AK Parti'nin 20 yıla 100 yıllık hizmeti sığdırdığına dikkati çeken Yanık, bunu milletten aldıkları güçle, destekle yaptıklarını anlattı.Sosyal hizmetlerde Türkiye'yi dünyada takip edilen ülkelerden biri haline getirdiklerini ifade eden, şunları dile getirdi:Bütünleşik sosyal yardım sistemi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleYanık, 23 kamu kurum ve kuruluşunun entegre olduğu ve hangi vatandaşın ne tür bir ihtiyacının bulunduğunu doğrudan kurumların kendi aralarındaki iletişimle takip ve tespit ettikleri bütünleşik sosyal yardım sistemini hayata geçirdiklerini hatırlattı.'AK Parti iktidarları olarak 20 senede sadece hak odaklı, ihtiyaç odaklı baktık'Son derece şeffaf, hesap verebilir, gerçekçi bir çalışmayı yürüttüklerini vurgulayan Yanık, "Sosyal yardımlarla alakalı en çok eleştirdikleri şey 'Kendi yandaşlarınıza yardım ediyorsunuz' eleştirisiydi. Sistem o kadar şeffaf ve o kadar açık ki şu anda o eleştiriler de hayata geçirilemiyor. Çünkü gerçekçi değil. Çünkü bir karşılığı yok. AK Parti iktidarları olarak 20 senede sadece hak odaklı, ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık. Kim olduğuna bakarken gözümüzü kapattık" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yanık, 2002 yılında 4 başlıktaki sosyal yardımların bugün 50 başlığa ulaştığını dile getirerek, "Doğumdan ölüme kadar vatandaşımız hayatının hangi noktasında devletin desteğine ihtiyaç duyuyorsa bizim orada olmamız gerekiyor, sosyal devlet olarak. Bunu sağlıyoruz şu an itibarıyla. İnşallah çalışmalarımızı da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakanlığın yürüttüğü programlar hakkında bilgi veren Yanık, Yalova'da gerçekleştirilen hizmetleri de anlattı.Ülke genelinde eylül 2022 itibarıyla 147 bin 301 çocuğa sosyal ekonomik destek sağladıklarını aktaran Yanık, şöyle konuştu:Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile partililer katıldı.

