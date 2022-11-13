https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-kirisci-isteyenin-istedigini-urettigi-uygulamaya-son-verecegiz-1063371499.html

Bakan Kirişci: İsteyenin istediğini ürettiği uygulamaya son vereceğiz

Bakan Kirişci: İsteyenin istediğini ürettiği uygulamaya son vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Şu an isteyenin istediği üretim alanında, istediğini ürettiği bir uygulamaya son vereceğiz. Mutlaka izin alma şartını... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T03:22+0300

2022-11-13T03:22+0300

2022-11-13T03:25+0300

türkiye

vahit kirişçi

tarım

e-devlet

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.Programda bir gazetecinin, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve ormancılığın yeri nedir?" sorusuna Kirişci, iktidar olarak verdikleri hizmetlere yenilerini eklemek adına bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda çiftçilerin e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi almalarını sağladıklarını söyledi. Bugün itibarıyla 700 binin üzerinde ÇKS'den belge alan vatandaşın olduğunu aktaran Kirişci, bu uygulamayla hem zaman hem de bir belge için 100 liralık harcamadan kar sağlandığını vurguladı.Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nda tarımdaki temel vizyonun dijitalleşme olacağını ve üretimin başı çekeceğini ifade etti.Üretimi mutlaka planlı yapacaklarını aktaran Kirişci, şunları kaydetti:Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının inovatif çalışmalar yaptığını belirten Kirişci, gençlerin bu başarısını tarım ve orman sektöründe de göstermesi gerektiğini dile getirdi.Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna değinen Kirişci, "Ortanca yaşımız 33,1 ama biz bunu dikkate alarak özellikle tarım ve orman gençlik konseyini inşallah kurmuş olacağız. Şimdi bu da bizim bu yeni yüzyıl vizyonumuzda çok çok önemli." dedi.'Ülke masaları oluşturduk'Türk milletinin, gittiği ülkeyi hiçbir zaman sömürmediğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:'133 milyar metreküp su rezervi 180 milyar metreküpe çıktı'Kirişci, suyun önemine değinerek tasarruflu kullanılması gerektiğini anlattı. Su konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Kirişci, "20 yıllık iktidarımız döneminde daha önce depolarda tuttuğumuz 133 milyar metreküp olan su rezervimizi 180 milyar metreküpe çıkarttık. Suyumuzu idareli kullanacağız, toprağımızı verimli kullanacağız. İnsanımızı yeniden kentlerden kırsala taşıyacağız. Kent tarımını yaygınlaştıracağız. Tarım sigortası uygulamasının kapsamını genişleteceğiz. Gençlerimizin ilgisini ve alakasını tarıma ve ormancılığa yeniden yönlendireceğiz" dedi.Bakan Kirişci, programın ardından Et ve Süt Kurumu Yozgat Et ve Süt Kombinasyonu Müdürlüklerini gezerek yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti.

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vahit kirişçi, tarım, e-devlet