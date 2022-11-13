https://sputniknews.com.tr/20221113/bahceli-hic-kimse-hdp-ile-ilgili-bize-parmak-sallayamaz-1063388614.html
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin?
Elazığ'da konuşan MHP lideri Bahçeli kendi cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu yineleyip CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T16:17+0300
2022-11-13T16:17+0300
2022-11-13T16:45+0300
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politika
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devlet bahçeli
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kemal kılıçdaroğlu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitingte konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20221113/iyi-partili-agiralioglu-kilicdaroglu-aday-olursa-kazanamaz-endisemiz-var-1063383740.html
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mhp, elazığ, devlet bahçeli, chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu
mhp, elazığ, devlet bahçeli, chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin?
16:17 13.11.2022 (güncellendi: 16:45 13.11.2022) Abone ol
Elazığ'da konuşan MHP lideri Bahçeli kendi cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğunu yineleyip CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitingte konuştu:
Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır.
Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır.
(CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek, er meydanına çıkacak cesaret var mı ifade et.
Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı’nın ortaya çıkmasıdır.
Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak Meclis’te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır. Amacımız budur, arzumuz budur.