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Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için ter döktü. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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arjantin, фото, garson, yarış
arjantin, фото, garson, yarış

Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler

10:09 13.11.2022 (güncellendi: 10:11 13.11.2022)
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için ter döktü.
© AAArjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.
© AAYarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.
© AAÜlkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.
© AATepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.
© AAKadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi. Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.
Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi. Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.
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