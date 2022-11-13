Arjantin'de garsonlar yarıştı: En hızlıyı belirlemek için tepsilerle bir kilometre yürüdüler

© AAArjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.
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© AA
Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.
© AAYarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.
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© AA
Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.
© AAÜlkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.
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© AA
Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.
© AATepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.
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© AA
Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.
© AAKadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi. Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.
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© AA
Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi. Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.