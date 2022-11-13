https://sputniknews.com.tr/20221113/almanyada-hastanede-yatan-genc-kiz-ambulans-ucakla-turkiyeye-getirildi-1063372416.html
Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T04:42+0300
2022-11-13T04:42+0300
2022-11-13T05:04+0300
türkiye
köln
almanya
kız
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Almanya'nın Köln kentinde Bergheim kasabasında yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü. 'Sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola başvurduk'Selin Yayla’nın babası Turan Yayla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Gerekli evrakları hazırladıktan sonra işlemlerin başladığını söyleyen Yayla, “Buradan Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim derdimizi ülkemize ilettiler, hem de yavrumuz uçuncaya kadar bizlerle birlikte havaalanına hatta piste kadar eşlik ettiler” diye konuştu.
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köln, almanya, kız
Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
04:42 13.11.2022 (güncellendi: 05:04 13.11.2022) Abone ol
Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Almanya'nın Köln kentinde Bergheim kasabasında yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü.
'Sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola başvurduk'
Selin Yayla’nın babası Turan Yayla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Geçirdiği trafik kazası sonucu 3 aydır hastanede yatan yavruma sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola başvurduk. Çocuğum okulunu, mesleğini bitirdiği hafta bu talihsiz kazayı yaşadı. İlk üç hafta hastanede gerekli tedavilerde her şey yolunda gitti. Daha sonra 3 aydır yatağa bağımlı olunca gerekli rehabilitasyon ve tedavi noktasında sıkıntılar yaşadık. Biz de Kovid-19 salgını döneminde devletimizin mağdur vatandaşlarımızı Türkiye’ye götürüp tedavi ettiği gibi bize de kucak açar diyerek Köln Başkonsolosluğumuza başvurduk."
Gerekli evrakları hazırladıktan sonra işlemlerin başladığını söyleyen Yayla, “Buradan Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim derdimizi ülkemize ilettiler, hem de yavrumuz uçuncaya kadar bizlerle birlikte havaalanına hatta piste kadar eşlik ettiler” diye konuştu.