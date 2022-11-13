https://sputniknews.com.tr/20221113/almanyada-hastanede-yatan-genc-kiz-ambulans-ucakla-turkiyeye-getirildi-1063372416.html

Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'da hastanede yatan genç kız, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T04:42+0300

2022-11-13T04:42+0300

2022-11-13T05:04+0300

türkiye

köln

almanya

kız

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043787748_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0d5eaf0a8bb477bbddd31edb524c6198.jpg

Almanya'nın Köln kentinde Bergheim kasabasında yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü. 'Sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola başvurduk'Selin Yayla’nın babası Turan Yayla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: Gerekli evrakları hazırladıktan sonra işlemlerin başladığını söyleyen Yayla, “Buradan Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim derdimizi ülkemize ilettiler, hem de yavrumuz uçuncaya kadar bizlerle birlikte havaalanına hatta piste kadar eşlik ettiler” diye konuştu.

türkiye

köln

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köln, almanya, kız