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https://sputniknews.com.tr/20221113/afad-baskani-sezer-yanitladi-bazi-telefonlara-neden-tatbikat-mesaji-gitmedi-1063371859.html
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T03:42+0300
2022-11-13T03:48+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bildirim
telefon
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.'Bildirimle alakalı'CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bildirim, telefon
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bildirim, telefon

AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?

03:42 13.11.2022 (güncellendi: 03:48 13.11.2022)
© AATürkiye genelinde ilk kez yapılacak 'çök kapan tutun' tatbikatı
Türkiye genelinde ilk kez yapılacak 'çök kapan tutun' tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

'Bildirimle alakalı'

CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.
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