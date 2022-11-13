https://sputniknews.com.tr/20221113/afad-baskani-sezer-yanitladi-bazi-telefonlara-neden-tatbikat-mesaji-gitmedi-1063371859.html

AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?

AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?

AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T03:42+0300

2022-11-13T03:42+0300

2022-11-13T03:48+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bildirim

telefon

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.'Bildirimle alakalı'CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.

türkiye

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bildirim, telefon