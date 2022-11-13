https://sputniknews.com.tr/20221113/afad-baskani-sezer-yanitladi-bazi-telefonlara-neden-tatbikat-mesaji-gitmedi-1063371859.html
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T03:42+0300
2022-11-13T03:42+0300
2022-11-13T03:48+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bildirim
telefon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063371715_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fff1ce9dd5aabcf30272a13e2be2212e.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.'Bildirimle alakalı'CNN Türk'ten Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063371715_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1780221b9f2557c50ee2f3c5f8ae4788.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bildirim, telefon
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bildirim, telefon
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gitmedi?
03:42 13.11.2022 (güncellendi: 03:48 13.11.2022) Abone ol
AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.
'Bildirimle alakalı'
CNN Türk'ten
Alparslan Çınar'a açıklamalarda bulunan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz"
dedi.