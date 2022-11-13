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ABD istihbarat raporu: BAE, casusluğa varan taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyor
ABD istihbarat raporu: BAE, casusluğa varan taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyor
ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi BAE'nin bazısı casusluk düzeyindeki taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ettiğine dair raporunu siyaset yapıcılarla... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T16:13+0300
2022-11-13T17:36+0300
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
müdahale
dış etki
istihbarat
rapor
casusluk
the washington post
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The Washington Post'un (WaPo) haberine göre ABD'nin bir istihbarat raporunda, Washington'ın en güvenilir Arap müttefiklerinden biri olarak gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hem yasal hem de yasadışı taktiklerle Amerikan siyasi sistemine müdahale edip ABD dış politikasını oyuna getirdiği belirtildi. Gizli rapor, ABD istihbarat topluluğunun analitik kolu Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlandı.Raporda bir dizi ABD yönetimini kapsamına alarak Amerikan politikalarına nüfuz eden BAE faaliyetlerinin, bağışlar gibi siyasi katkılara sırtını dayamaktan yabancı müdahaleden korunmak için tasarlanmış yasaların gevşek uygulanmasına dek Amerikan sistemindeki 'güvenlik açıklarından' istifade ettiği belirtildi.Konsey'in son haftalarda politika yapıcılara gösterdiği raporu incelemiş adı açıklanmayan üç kaynak, bazı taktiklerin 'casusluğa benzediğini' söyledi. Kaynaklar, BAE faaliyetlerinin, ulusal güvenlik yetkilileri tarafından bilinen etkileme taktiklerinin yanısıra 'daha çok casusluğa benzeyen' operasyonları da içerdiğini dile getirdi. On milyonlarca dolar akıtmışlarRapora göre BAE, 2016'dan bu yana lobicilere 154 milyon dolardan fazlasını ve ABD üniversitelerine yapılan bağışlara milyonlarca dolar harcadı.Raporla ilgili habere dair Ulusal İstihbarat Konseyi'nden yorum gelmedi. BAE Büyükelçisi: ABD'deki etkimizden gururluyuzBAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe ise 'BAE'nin ABD'deki etkisi ve itibarının yerinde olmasıyla gurur duyduğunu' söyledi.El Uteybe, gazeteye “Zor kazanıldı ve hak edildi. Onlarca yıllık yakın BAE-ABD işbirliğinin ve etkili diplomasinin ürünüdür. Ortak çıkarları ve paylaşılan değerleri yansıtıyor" diye konuştu. 'ABD istihbaratının böyle bir rapor sunması, hayrete şayan'Gazetenin görüşünü aldığı uzmanlar, ABD hükümetinin yakın bir müttefikin faaliyetlerini eleştirel şekilde incelemesine şaşırdıklarını belirtti. 1990'larda Ulusal İstihbarat Konseyi'nde görev yapan Brookings Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı Bruce Riedel, "ABD istihbarat topluluğu genellikle Amerikan iç siyasetini incelemek olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyden uzak durur. Dost bir güç hakkında böyle bir şey yapmanın emsali yok. Bu, ABD istihbarat topluluğunun yeni meydan okumaları üstlenmeye istekli olduğunun işareti" dedi.
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abd, birleşik arap emirlikleri (bae), müdahale, dış etki, istihbarat, rapor, casusluk, the washington post
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), müdahale, dış etki, istihbarat, rapor, casusluk, the washington post

ABD istihbarat raporu: BAE, casusluğa varan taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyor

16:13 13.11.2022 (güncellendi: 17:36 13.11.2022)
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan - ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan - ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi BAE'nin bazısı casusluk düzeyindeki taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ettiğine dair raporunu siyaset yapıcılarla paylaştı, onlar da basına sızdırdı.
The Washington Post'un (WaPo) haberine göre ABD'nin bir istihbarat raporunda, Washington'ın en güvenilir Arap müttefiklerinden biri olarak gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hem yasal hem de yasadışı taktiklerle Amerikan siyasi sistemine müdahale edip ABD dış politikasını oyuna getirdiği belirtildi.
Gizli rapor, ABD istihbarat topluluğunun analitik kolu Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlandı.
Raporda bir dizi ABD yönetimini kapsamına alarak Amerikan politikalarına nüfuz eden BAE faaliyetlerinin, bağışlar gibi siyasi katkılara sırtını dayamaktan yabancı müdahaleden korunmak için tasarlanmış yasaların gevşek uygulanmasına dek Amerikan sistemindeki 'güvenlik açıklarından' istifade ettiği belirtildi.
Konsey'in son haftalarda politika yapıcılara gösterdiği raporu incelemiş adı açıklanmayan üç kaynak, bazı taktiklerin 'casusluğa benzediğini' söyledi.
Kaynaklar, BAE faaliyetlerinin, ulusal güvenlik yetkilileri tarafından bilinen etkileme taktiklerinin yanısıra 'daha çok casusluğa benzeyen' operasyonları da içerdiğini dile getirdi.

On milyonlarca dolar akıtmışlar

Rapora göre BAE, 2016'dan bu yana lobicilere 154 milyon dolardan fazlasını ve ABD üniversitelerine yapılan bağışlara milyonlarca dolar harcadı.
Raporla ilgili habere dair Ulusal İstihbarat Konseyi'nden yorum gelmedi.

BAE Büyükelçisi: ABD'deki etkimizden gururluyuz

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe ise 'BAE'nin ABD'deki etkisi ve itibarının yerinde olmasıyla gurur duyduğunu' söyledi.
El Uteybe, gazeteye “Zor kazanıldı ve hak edildi. Onlarca yıllık yakın BAE-ABD işbirliğinin ve etkili diplomasinin ürünüdür. Ortak çıkarları ve paylaşılan değerleri yansıtıyor" diye konuştu.
Yusuf Uteybe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2017
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'ABD istihbaratının böyle bir rapor sunması, hayrete şayan'

Gazetenin görüşünü aldığı uzmanlar, ABD hükümetinin yakın bir müttefikin faaliyetlerini eleştirel şekilde incelemesine şaşırdıklarını belirtti.
1990'larda Ulusal İstihbarat Konseyi'nde görev yapan Brookings Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı Bruce Riedel, "ABD istihbarat topluluğu genellikle Amerikan iç siyasetini incelemek olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyden uzak durur. Dost bir güç hakkında böyle bir şey yapmanın emsali yok. Bu, ABD istihbarat topluluğunun yeni meydan okumaları üstlenmeye istekli olduğunun işareti" dedi.
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