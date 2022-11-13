https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-istihbarat-rapori-bae-casusluga-varan-taktiklerle-amerikan-dis-politikasina-mudahale-ediyor-1063387973.html

ABD istihbarat raporu: BAE, casusluğa varan taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyor

ABD istihbarat raporu: BAE, casusluğa varan taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ediyor

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi BAE'nin bazısı casusluk düzeyindeki taktiklerle Amerikan dış politikasına müdahale ettiğine dair raporunu siyaset yapıcılarla... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T16:13+0300

2022-11-13T16:13+0300

2022-11-13T17:36+0300

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

müdahale

dış etki

istihbarat

rapor

casusluk

the washington post

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The Washington Post'un (WaPo) haberine göre ABD'nin bir istihbarat raporunda, Washington'ın en güvenilir Arap müttefiklerinden biri olarak gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hem yasal hem de yasadışı taktiklerle Amerikan siyasi sistemine müdahale edip ABD dış politikasını oyuna getirdiği belirtildi. Gizli rapor, ABD istihbarat topluluğunun analitik kolu Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlandı.Raporda bir dizi ABD yönetimini kapsamına alarak Amerikan politikalarına nüfuz eden BAE faaliyetlerinin, bağışlar gibi siyasi katkılara sırtını dayamaktan yabancı müdahaleden korunmak için tasarlanmış yasaların gevşek uygulanmasına dek Amerikan sistemindeki 'güvenlik açıklarından' istifade ettiği belirtildi.Konsey'in son haftalarda politika yapıcılara gösterdiği raporu incelemiş adı açıklanmayan üç kaynak, bazı taktiklerin 'casusluğa benzediğini' söyledi. Kaynaklar, BAE faaliyetlerinin, ulusal güvenlik yetkilileri tarafından bilinen etkileme taktiklerinin yanısıra 'daha çok casusluğa benzeyen' operasyonları da içerdiğini dile getirdi. On milyonlarca dolar akıtmışlarRapora göre BAE, 2016'dan bu yana lobicilere 154 milyon dolardan fazlasını ve ABD üniversitelerine yapılan bağışlara milyonlarca dolar harcadı.Raporla ilgili habere dair Ulusal İstihbarat Konseyi'nden yorum gelmedi. BAE Büyükelçisi: ABD'deki etkimizden gururluyuzBAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe ise 'BAE'nin ABD'deki etkisi ve itibarının yerinde olmasıyla gurur duyduğunu' söyledi.El Uteybe, gazeteye “Zor kazanıldı ve hak edildi. Onlarca yıllık yakın BAE-ABD işbirliğinin ve etkili diplomasinin ürünüdür. Ortak çıkarları ve paylaşılan değerleri yansıtıyor" diye konuştu. 'ABD istihbaratının böyle bir rapor sunması, hayrete şayan'Gazetenin görüşünü aldığı uzmanlar, ABD hükümetinin yakın bir müttefikin faaliyetlerini eleştirel şekilde incelemesine şaşırdıklarını belirtti. 1990'larda Ulusal İstihbarat Konseyi'nde görev yapan Brookings Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı Bruce Riedel, "ABD istihbarat topluluğu genellikle Amerikan iç siyasetini incelemek olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyden uzak durur. Dost bir güç hakkında böyle bir şey yapmanın emsali yok. Bu, ABD istihbarat topluluğunun yeni meydan okumaları üstlenmeye istekli olduğunun işareti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20170805/bae-buyukelci-uteybe-turkiye-katar-1029576917.html

https://sputniknews.com.tr/20170821/suudi-arabistan-yonetimi-kafayi-yemis-1029801581.html

abd

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abd, birleşik arap emirlikleri (bae), müdahale, dış etki, istihbarat, rapor, casusluk, the washington post