https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-34-milyon-dolar-degerindeki-192-tarihi-eseri-pakistana-iade-etti-1063369242.html

ABD, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri Pakistan'a iade etti

ABD, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri Pakistan'a iade etti

ABD, Pakistan'dan kaçırılan 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri bu ülkeye teslim etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T00:50+0300

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dünya

manhattan

pakistan

tarihi eser

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ABD'nin 192 tarihi eseri Pakistan'a iade ettiği bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Manhattan Savcılığının Hint-Amerikan tarihi eser kaçakçısı Subhash Kapoor’a yönelik soruşturması sonucu Pakistan’dan kaçırılan tarihi eserlere ulaşıldı.Pakistan'ın New York Konsolosluğu'nda düzenlenen etkinlikte, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eser, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi.Parçalar arasında "Buda’nın aydınlanmış formu Maitreya’yı temsil eden Gandharan heykeli" de bulunuyor.Bu tarihi eserlerin, Pakistan'da neolitik döneme ait arkeolojik sit alanından yağmalandığı belirtiliyor.Tarihi eser kaçakçısı Kapoor, 2011'de Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalanmış ve Hindistan'a iade edilmişti. O tarihten bu yana cezaevinde olan Kapoor, geçen hafta suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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manhattan, pakistan, tarihi eser