https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-34-milyon-dolar-degerindeki-192-tarihi-eseri-pakistana-iade-etti-1063369242.html
ABD, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri Pakistan'a iade etti
ABD, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri Pakistan'a iade etti
ABD, Pakistan'dan kaçırılan 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri bu ülkeye teslim etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T00:50+0300
2022-11-13T00:50+0300
2022-11-13T00:53+0300
dünya
manhattan
pakistan
tarihi eser
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ABD'nin 192 tarihi eseri Pakistan'a iade ettiği bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Manhattan Savcılığının Hint-Amerikan tarihi eser kaçakçısı Subhash Kapoor’a yönelik soruşturması sonucu Pakistan’dan kaçırılan tarihi eserlere ulaşıldı.Pakistan'ın New York Konsolosluğu'nda düzenlenen etkinlikte, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eser, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi.Parçalar arasında "Buda’nın aydınlanmış formu Maitreya’yı temsil eden Gandharan heykeli" de bulunuyor.Bu tarihi eserlerin, Pakistan'da neolitik döneme ait arkeolojik sit alanından yağmalandığı belirtiliyor.Tarihi eser kaçakçısı Kapoor, 2011'de Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalanmış ve Hindistan'a iade edilmişti. O tarihten bu yana cezaevinde olan Kapoor, geçen hafta suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
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manhattan, pakistan, tarihi eser
manhattan, pakistan, tarihi eser
ABD, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri Pakistan'a iade etti
00:50 13.11.2022 (güncellendi: 00:53 13.11.2022) Abone ol
ABD, Pakistan'dan kaçırılan 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri bu ülkeye teslim etti.
ABD'nin 192 tarihi eseri Pakistan'a iade ettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Manhattan Savcılığının Hint-Amerikan tarihi eser kaçakçısı Subhash Kapoor’a yönelik soruşturması sonucu Pakistan’dan kaçırılan tarihi eserlere ulaşıldı.
Pakistan'ın New York Konsolosluğu'nda düzenlenen etkinlikte, 3.4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eser, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi.
Parçalar arasında "Buda’nın aydınlanmış formu Maitreya’yı temsil eden Gandharan heykeli" de bulunuyor.
Bu tarihi eserlerin, Pakistan'da neolitik döneme ait arkeolojik sit alanından yağmalandığı belirtiliyor.
Tarihi eser kaçakçısı Kapoor, 2011'de Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalanmış ve Hindistan'a iade edilmişti. O tarihten bu yana cezaevinde olan Kapoor, geçen hafta suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı.