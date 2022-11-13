Tekirdağ’ın meşhur leyleği kaza geçirdi

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Yaklaşık üç yıldır Süleymanpaşa’da yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, kısa sürede şehrin maskotu haline geldi ve Süleymanpaşalılar tarafından sahiplenilerek benimsendi.