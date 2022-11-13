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Tekirdağ’ın meşhur leyleği kaza geçirdi
Tekirdağ’ın meşhur leyleği kaza geçirdi
Yaklaşık üç yıldır Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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фото, tekirdağ, leylek
фото, tekirdağ, leylek

Tekirdağ’ın meşhur leyleği kaza geçirdi

10:54 13.11.2022 (güncellendi: 10:55 13.11.2022)
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Yaklaşık üç yıldır Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, bacaklarına misina ipi dolanmış vaziyette bulunarak kurtarıldı.
© İHA / HALİL DAĞ

Yaklaşık üç yıldır Süleymanpaşa’da yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, kısa sürede şehrin maskotu haline geldi ve Süleymanpaşalılar tarafından sahiplenilerek benimsendi.

Yaklaşık üç yıldır Süleymanpaşa’da yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, kısa sürede şehrin maskotu haline geldi ve Süleymanpaşalılar tarafından sahiplenilerek benimsendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / HALİL DAĞ

Yaklaşık üç yıldır Süleymanpaşa’da yaşayan ve kış mevsimlerini güneye göçmek yerine Süleymanpaşa’da geçirmeyi tercih eden sevimli leylek, kısa sürede şehrin maskotu haline geldi ve Süleymanpaşalılar tarafından sahiplenilerek benimsendi.

© İHA / HALİL DAĞ

İnsanlara alışık olan, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi çok seven leylek, ilk olarak üç yıl önce yaralanarak göç sürüsünden ayrı düşmüş, Tarihi Bedesten esnafının sahip çıkması ile ilk kışını Süleymanpaşa’da geçirerek iyileşen leylek, sonraki yıl göç kafilesine katılmıştı.

İnsanlara alışık olan, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi çok seven leylek, ilk olarak üç yıl önce yaralanarak göç sürüsünden ayrı düşmüş, Tarihi Bedesten esnafının sahip çıkması ile ilk kışını Süleymanpaşa’da geçirerek iyileşen leylek, sonraki yıl göç kafilesine katılmıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / HALİL DAĞ

İnsanlara alışık olan, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi çok seven leylek, ilk olarak üç yıl önce yaralanarak göç sürüsünden ayrı düşmüş, Tarihi Bedesten esnafının sahip çıkması ile ilk kışını Süleymanpaşa’da geçirerek iyileşen leylek, sonraki yıl göç kafilesine katılmıştı.

© İHA / HALİL DAĞ

Ancak bu yıl da sürüsünden ayrılarak Süleymanpaşa’da kalmaya karar veren leylek, yine çocukların ve vatandaşların sevgilisi oldu.

Ancak bu yıl da sürüsünden ayrılarak Süleymanpaşa’da kalmaya karar veren leylek, yine çocukların ve vatandaşların sevgilisi oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / HALİL DAĞ

Ancak bu yıl da sürüsünden ayrılarak Süleymanpaşa’da kalmaya karar veren leylek, yine çocukların ve vatandaşların sevgilisi oldu.

© İHA / HALİL DAĞ

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi tarafından sağlık durumu sıkı bir şekilde takip edilen leylek, talihsiz bir kaza geçirdi. Bacaklarına misina ipi dolanan leylek, vakit kaybetmeksizin Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan ameliyathaneye getirilerek ilk müdahale yapıldı ve bacaklarına dolanan misina ipleri ayıklandı ve yaraları temizlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi tarafından sağlık durumu sıkı bir şekilde takip edilen leylek, talihsiz bir kaza geçirdi. Bacaklarına misina ipi dolanan leylek, vakit kaybetmeksizin Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan ameliyathaneye getirilerek ilk müdahale yapıldı ve bacaklarına dolanan misina ipleri ayıklandı ve yaraları temizlendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / HALİL DAĞ

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi tarafından sağlık durumu sıkı bir şekilde takip edilen leylek, talihsiz bir kaza geçirdi. Bacaklarına misina ipi dolanan leylek, vakit kaybetmeksizin Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan ameliyathaneye getirilerek ilk müdahale yapıldı ve bacaklarına dolanan misina ipleri ayıklandı ve yaraları temizlendi.

© İHA / HALİL DAĞ

Yeniden sağlığına kavuşan leyleğin genel sağlık kontrolleri de Süleymanpaşa Belediyesi veteriner hekimi tarafından yapılarak Süleymanpaşa sahiline bırakıldı. Sevimli leylek, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğu ile kanatlanarak sahilin keyfini çıkardı.

Yeniden sağlığına kavuşan leyleğin genel sağlık kontrolleri de Süleymanpaşa Belediyesi veteriner hekimi tarafından yapılarak Süleymanpaşa sahiline bırakıldı. Sevimli leylek, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğu ile kanatlanarak sahilin keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / HALİL DAĞ

Yeniden sağlığına kavuşan leyleğin genel sağlık kontrolleri de Süleymanpaşa Belediyesi veteriner hekimi tarafından yapılarak Süleymanpaşa sahiline bırakıldı. Sevimli leylek, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğu ile kanatlanarak sahilin keyfini çıkardı.

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