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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunların sadece akciğerle ilgili... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T12:44+0300
2022-11-13T12:44+0300
koronavirüs
koronavirüs
tevfik özlü
unutkanlık
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her geçen gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirterek, “Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Mesela bunlardan benim kendi hastalarım da gördüğüm yakınmaları söyleyeyim. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” diye konuştu.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da koronavirüs sonrası hastaların yüzde 10 ile yüzde 20'sinde unutkanlık görüldüğüne dikkati çekti:
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koronavirüs, tevfik özlü, unutkanlık
koronavirüs, tevfik özlü, unutkanlık

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var

12:44 13.11.2022
© AAKoronavirüs, tüp, test, pozitif
Koronavirüs, tüp, test, pozitif - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunların sadece akciğerle ilgili olmadığına dikkat çekerek "Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her geçen gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirterek, “Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Mesela bunlardan benim kendi hastalarım da gördüğüm yakınmaları söyleyeyim. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” diye konuştu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da koronavirüs sonrası hastaların yüzde 10 ile yüzde 20'sinde unutkanlık görüldüğüne dikkati çekti:
2020’lerin başlarından beri dünya bu pandemi ile uğraşıyor. Hastalığın çok aktif dönemleri geçirdik ama hâlâ sürüyor. Fakat hastalıktan sonra da birtakım bulgular, birtakım sistemlerin etkilendiği şikâyetlerle hastalarımız bizlere gelmekte. Nörolojik açıdan bakarsak bize hastalarımız nasıl geliyor?
Daha sıklıkla dile getirilen unutkanlık var. Başınızda bir dolgunluk hissi, dikkatini verememe, huzursuzluk, konsantre olamama, ağırlık hissi şeklinde anlatılıyor beyin sisi. Aslında bu neden oluyor diye bakılmış.
2020’den beri devam eden Kovid enfeksiyonu sonrası hastalarımız Kovid’den iyileşiyorlardı ama bir grup hastada görülmüş ki hafif ama uzun süren bitmek bilmeyen bazı şikâyetler başlamış. Bunları biz Kovid geçiren hastalarımızın yüzde 10 ila 20'sinde görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bugünlerde bu tabloya dikkat çekiyor. Çünkü zaman geçtikçe 2.5 yıldan sonra hastaların şikâyetlerini görmeye başladı. Baştan beri bunu görüyorduk ama şimdi çok daha iyi tanımaya başladık.
Veriler yeterli mi, hayır. Daha çok araştırma ve bilimsel kanıt toplamak zorundayız. Ama şimdiye kadar elde edilen kanıtlara baktığımızda bu hastaların hastalığı geçirmeye başladığı günden beri bu şikâyetleri yaşayabildikleri veya hastalık iyileştikten sonra ortaya çıktığını ya da hastalıktan sonra dalgalanabildiğini; yani ortaya çıkıyor sonra geçiyor, tekrar çıkıyor. Biz bunu Kovid sonrası durum olarak isimlendiriyoruz bugün bilimsel literatürde.
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