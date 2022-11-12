https://sputniknews.com.tr/20221112/ziraat-katilimdan-34-milyar-tl-kr-1063345299.html

Ziraat Katılım'dan 3.4 milyar TL kâr

Ziraat Katılım'dan 3.4 milyar TL kâr

Ziraat Katılım'ın 9 aylık kârı 3,4 milyar liraya ulaşırken, yılın üç çeyreğinde ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 161.5 milyar... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T01:55+0300

2022-11-12T01:55+0300

2022-11-12T01:58+0300

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Ziraat Katılım'ın 9 aylık kârı 3,4 milyar TL'ye ulaştı.Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, bankanın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'in görüşleri yer aldı.Bankanın üçüncü çeyrekte toplam aktiflerinin geçen yılın sonuna göre yüzde 85 artışla 182,2 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Özdemir, toplanan fonların yüzde 94 artışla 151.4 milyar TL, nakdi fonların yüzde 86 yükselişle 123.6 milyar TL seviyesine çıktığını bildirdi.Ziraat Katılım'ın ilk üç çeyrekte ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 161.5 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Özdemir, "Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performansla hızlı büyümesini sürdürerek, üçüncü çeyreği 3.4 milyar TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran bankamız, biri yurt dışı şubesi olmak üzere toplamda 146 şubeye ulaştı" ifadelerini kullandı.Özdemir, 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydederek, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 4,5 Milyar TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 122 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 49,2 milyar TL hacme ulaştı" açıklamasında bulundu.'Anında Finansman' ürünümüzü müşterilerimizin kullanımına sunduk'Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın "Anında Finansman" isimli yeni ürünü hakkında şu bilgileri verdi:Özdemir, yabancı para gelen havalelerin doğrudan müşteri hesabına aktarılmasını sağlayan sistemsel geliştirmenin tamamlandığını belirterek, "Bankamızda ilk kez uygulanan akıllı robotik süreç otomasyonu ile alıcı IBAN-İsim uyumsuzluğu nedeniyle müşteri hesaplarına manuel aktarılan işlemlerin alacak kaydı ve mevzuat kontrollerinin sistem tarafından otomatik olarak yapılması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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