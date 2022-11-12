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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-kiev-herson-yonunden-zaporojyeye-40-bin-asker-sevk-edebilir-1063362337.html
Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir
Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir
Zaporojye Bölgesi' ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Kiev'in Herson bölgesinden Zaporojye yönüne 40 bin asker aktarabileceğini belirtti. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T17:57+0300
2022-11-12T17:57+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
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Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Komsomolskaya Pravda radyosuna demecinde Kiev’in Herson bölgesinden diğer yönlere 40 bin asker kaydırabileceğini ifade etti.Rogov, “Düşmanın Herson bölgesinden diğer yönlere aktarabileceği yaklaşık 40 bin asker var. Öncelikleri Zaporojye, çünkü Zelenskiy'nin hayali, birliklerimizin bulunduğu cepheyi yarmak ve Berdyansk'a ulaşmak. Bu hedef birçok kez dile getirildi. O nedenle bu yönde ilerlemeye çalışacaklarını düşünüyorum” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santraline saldırı ve ele geçirme girişimlerinden vazgeçmeyeceğini ve santralin yakınına asker indirmeye çalışacağını belirten Rogov, "Şu ana kadar onlara onlarca zırhlı bot teslim edildi. Zırhlı botlar tabi ki buğday taşımayacak, tam olarak Dinyeper'i geçmek için kullanılacak" diye konuştu.
rusya
zaporojye
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rusya, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye
rusya, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye

Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir

17:57 12.11.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Zaporojye Bölgesi' ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Kiev'in Herson bölgesinden Zaporojye yönüne 40 bin asker aktarabileceğini belirtti.
Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Komsomolskaya Pravda radyosuna demecinde Kiev’in Herson bölgesinden diğer yönlere 40 bin asker kaydırabileceğini ifade etti.
Rogov, “Düşmanın Herson bölgesinden diğer yönlere aktarabileceği yaklaşık 40 bin asker var. Öncelikleri Zaporojye, çünkü Zelenskiy'nin hayali, birliklerimizin bulunduğu cepheyi yarmak ve Berdyansk'a ulaşmak. Bu hedef birçok kez dile getirildi. O nedenle bu yönde ilerlemeye çalışacaklarını düşünüyorum” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santraline saldırı ve ele geçirme girişimlerinden vazgeçmeyeceğini ve santralin yakınına asker indirmeye çalışacağını belirten Rogov, "Şu ana kadar onlara onlarca zırhlı bot teslim edildi. Zırhlı botlar tabi ki buğday taşımayacak, tam olarak Dinyeper'i geçmek için kullanılacak" diye konuştu.
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