https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-kiev-herson-yonunden-zaporojyeye-40-bin-asker-sevk-edebilir-1063362337.html

Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir

Zaporojye idaresi: Kiev, Herson yönünden Zaporojye’ye 40 bin asker sevk edebilir

Zaporojye Bölgesi' ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Kiev'in Herson bölgesinden Zaporojye yönüne 40 bin asker aktarabileceğini belirtti. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T17:57+0300

2022-11-12T17:57+0300

2022-11-12T17:57+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojye

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Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Komsomolskaya Pravda radyosuna demecinde Kiev’in Herson bölgesinden diğer yönlere 40 bin asker kaydırabileceğini ifade etti.Rogov, “Düşmanın Herson bölgesinden diğer yönlere aktarabileceği yaklaşık 40 bin asker var. Öncelikleri Zaporojye, çünkü Zelenskiy'nin hayali, birliklerimizin bulunduğu cepheyi yarmak ve Berdyansk'a ulaşmak. Bu hedef birçok kez dile getirildi. O nedenle bu yönde ilerlemeye çalışacaklarını düşünüyorum” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santraline saldırı ve ele geçirme girişimlerinden vazgeçmeyeceğini ve santralin yakınına asker indirmeye çalışacağını belirten Rogov, "Şu ana kadar onlara onlarca zırhlı bot teslim edildi. Zırhlı botlar tabi ki buğday taşımayacak, tam olarak Dinyeper'i geçmek için kullanılacak" diye konuştu.

rusya

zaporojye

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rusya, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye