Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin

Serhat şehrimiz Iğdır’da 239 milyon liralık yatırımla kurulan 3 fabrikanın daha açılışını yaptık.



Türkiye’nin doğu sınırında Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin @kilicdarogluk



Bonus: @Serka_TRAII Iğdır’ın potansiyelini nasıl açığa çıkarıyor pic.twitter.com/HQI2swsyal