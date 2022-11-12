https://sputniknews.com.tr/20221112/varanktan-kilicdarogluna-igdir-osbde-fabrikalarin-nasil-yukseldigini-belki-ogrenmek-istersin---1063363403.html
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Türkiye’nin doğu sınırında Iğdır OSB’de... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan videolu bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği paylaşımında şunları ifade etti:
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mustafa varank, kemal kılıçdaroğlu, twitter
mustafa varank, kemal kılıçdaroğlu, twitter
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin
21:17 12.11.2022 (güncellendi: 21:18 12.11.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Türkiye’nin doğu sınırında Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan videolu bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği paylaşımında şunları ifade etti:
"Serhat şehrimiz Iğdır’da 239 milyon liralık yatırımla kurulan 3 fabrikanın daha açılışını yaptık. Türkiye’nin doğu sınırında Iğdır OSB’de fabrikaların nasıl yükseldiğini belki öğrenmek istersin Kemal Kılıçdaroğlu."