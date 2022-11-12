https://sputniknews.com.tr/20221112/turker-inanoglundan-saglik-durumu-aciklamasi-kumandaya-uzanirken-dustum-1063359092.html
Türker İnanoğlu'ndan sağlık durumu açıklaması: 'Kumandaya uzanırken düştüm'
Türker İnanoğlu'ndan sağlık durumu açıklaması: 'Kumandaya uzanırken düştüm'
Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu sağlık durumu hakkında konuştu. Usta sanatçı... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T15:14+0300
2022-11-12T15:14+0300
2022-11-12T15:14+0300
yaşam
türker inanoğlu
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Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu yoğun bakımda iddialarına yanıt verdi.Sabah'ın haberine göre; Usta sanatçı, "Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım" diye konuştu. 86 yaşındaki sanatçının özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.
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türker inanoğlu
Türker İnanoğlu'ndan sağlık durumu açıklaması: 'Kumandaya uzanırken düştüm'
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Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu sağlık durumu hakkında konuştu. Usta sanatçı, "Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım" dedi.
Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu yoğun bakımda iddialarına yanıt verdi.
Sabah'ın haberine göre; Usta sanatçı, "Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım" diye konuştu. 86 yaşındaki sanatçının özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.