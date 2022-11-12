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Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak
Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak
AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla 1 saat sonra Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılacak. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
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Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak

17:58 12.11.2022
© AAAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacağını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Afet Tatbikat Yılı' kapsamında Türkiye genelinde ekim ayında eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla 1 saat sonra Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılacak.
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