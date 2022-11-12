https://sputniknews.com.tr/20221112/tum-turkiye-genelinde-deprem-ani-ulke-tatbikati-yapilacak-1063362447.html
Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak
Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak
AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla 1 saat sonra Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılacak. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T17:58+0300
2022-11-12T17:58+0300
2022-11-12T17:58+0300
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afad
Tüm Türkiye genelinde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılacak
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AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla 1 saat sonra Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılacak.