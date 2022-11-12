https://sputniknews.com.tr/20221112/tuik-baskan-yardimcisi-fatih-sahin-gorevden-alindi-1063343576.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T00:38+0300
2022-11-12T00:38+0300
2022-11-12T01:48+0300
türkiye
tüik
işkur
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.Buna göre:Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Zafer Uzunkaya görevinden alındı. Boşalan makama Muhittin Bilge atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkta bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Akın atandı.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Evren Altay atandı.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Sevinç atandı.
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tüik, işkur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
tüik, işkur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı
00:38 12.11.2022 (güncellendi: 01:48 12.11.2022) Abone ol
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı görevden alındı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iki pozisyonda yeni atamalar yapıldı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne de Evren Altay atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Zafer Uzunkaya görevinden alındı. Boşalan makama Muhittin Bilge atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkta bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Akın atandı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Evren Altay atandı.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Sevinç atandı.