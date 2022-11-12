https://sputniknews.com.tr/20221112/tuik-baskan-yardimcisi-fatih-sahin-gorevden-alindi-1063343576.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T00:38+0300

2022-11-12T00:38+0300

2022-11-12T01:48+0300

türkiye

tüik

işkur

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.Buna göre:Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Zafer Uzunkaya görevinden alındı. Boşalan makama Muhittin Bilge atandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkta bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Akın atandı.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Evren Altay atandı.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Sevinç atandı.

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tüik, işkur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı