https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-disisleri-tahil-anlasmasini-uzatma-karari-almadik-1063361959.html

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını uzatma kararı almadık

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını uzatma kararı almadık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarafının ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılması konusunda henüz karar almadığını, Rusya’nın değerlendirmesinde... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T17:29+0300

2022-11-12T17:29+0300

2022-11-12T17:29+0300

ukrayna krizi

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tahıl sevkiyatı

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BM temsilcileri Rebeca Grynspan ile Martin Griffiths ile yaptıkları istişare turu sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Verşinin, ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılması konusunu çözülüp çözülmediği sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.Rus tarafının kararı alırken Rusya ile BM arasında Rus tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasını da dikkate almasını gerektiğine dikkat çeken Verşinin, “Elbette Ukrayna tarafının Kırım köprüsüne ve Karadeniz tahıl anlaşmasının uygulanması çerçevesinde kuru yük gemilerinin veya diğer gemilerin geçtiği insani bir koridoru sağlayan gemilerin bulunduğu Sivastopol'e yapılan terör saldırısını da dikkate almamak mümkün değil” vurgusunu yaptı.Ayrıca yüklerin gönderildiği yerlerin ‘bazen soru işaretlerine yol açtığına’ dikkat çeken diplomat, “BM'nin bilgilerine dayanan değerlendirmemize göre bu yükler öncelikle Avrupa Birliği ülkelerine ve Türkiye'ye gönderiliyor. Bu yöndeki sorular meşru, özellikle Rusya'nın kıtlık tehdidine yol açabileceği yönünde yöneltilen bunca suçlama sonrasında. Tabiri caizse ikiyüzlülük göze çarpıyor” dedi ve şöyle devam etti:“Bu gönderilerin nihai amacının ne olduğunu görmeyi öneriyoruz. Eğer Afrika ve Latin Amerika'daki ihtiyacı olan ülkeler söz konusu ise başka, başta Avrupa Birliği'ne tedarik söz konusu ise o zaman kıtlık tehdidiyle ilgili açıklamalar kesinlikle ikiyüzlülüktür.”Rusya’nın her günün gıda ihracatına ilişkin anlaşmaları uygulamak için kullanılması çağrısında bulunduğunu belirten Verşinin, “Kaldı ki biz gıda güvenliğinin sağlanması için çalışıyoruz. Sözde değil, fiilen çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.‘BM ile tarım ürünlerine ilişkin yeni istişareler olacağını dışlamıyoruz’BM temsilcileri ile Cenevre’de yapılan istişarelerin faydalı ve gerekli olduğunun altını çizen Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin mutabakat muhtırasına ilişkin yeni bir istişare turunun yıl sonuna kadar yapılabileceğini söyledi.Rus diplomat, “Rusya ile BM Sekreterliği arasındaki mutabakatın uygulanması konusunda bence bu tür toplantılar yararlı ve gereklidir, özellikle de bu anlaşmalar üç yıllık olduğu için” açıklamasında bulundu.‘Rusya'dan 280 bin tona yakın mineral gübreye Avrupa limanlarında el konuldu’“Bazı Avrupa ülkelerinde son aylarda Rusya'dan gelen 280 bin tona yakın mineral gübreye el konuldu” diye konuşan Verşinin, Rus tarafının bu konuda anlayış gösterdiğini ve el konulan gübrelerin başta Afrika ülkeleri olmak üzere en fakir ülkelere bağışlanması için girişimde bulunduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Bugün bazı Avrupa limanlarında el konulan bu gübrelerin karşılıksız tedarik edilebileceği konusunda söylediklerimize rağmen şimdiye kadar bu konuda neredeyse hiçbir şey yapılmadı” ifadelerini kullandı.

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rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı