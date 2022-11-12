https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-disisleri-lavrov-phnom-penhde-laos-disisleri-bakani-kommasit-ile-gorustu-1063363129.html

Rusya Dışişleri: Lavrov Phnom Penh'de Laos Dışişleri Bakanı Kommasit ile görüştü

Rusya Dışişleri: Lavrov Phnom Penh'de Laos Dışişleri Bakanı Kommasit ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de Laos Dışişleri Bakanı Kommasit ile ikili görüşme yaptığı bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T19:57+0300

2022-11-12T19:57+0300

2022-11-12T19:57+0300

sergey lavrov

dünya

kamboçya

laos

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Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Phnom Penh'de Laos Dışişleri Bakanı Salemsay Kommasit ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Bakanların görüşmesinin basına kapalı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, ikilinin görüşme öncesinde birlikte fotoğraf çektirdiği ve Rusça sohbet ettiği kaydedildi.Bakanların görüşme sırasında Rusya ve Laos arasındaki ikili işbirliği ile ilgili konuları ele aldıkları ifade edilen açıklamada, “Uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişi, iki ülkenin bölgesel ve küresel gündemin kilit meselelerine yönelik yaklaşımlarının benzediğini ya da örtüştüğünü doğruladı. Bakanlar, ASEAN merkezli mekanizmalar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlardaki çabaların etkin koordinasyonunun daha da güçlendirilmesinden yana olduklarını bildirdi” denildi.

kamboçya

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