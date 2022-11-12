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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rogozin-donetsk-ve-lugansk-ordulari-icin-hafif-ihalar-gelistirilecek-1063362956.html
Rogozin: Donetsk ve Lugansk orduları için hafif İHA’lar geliştirilecek
Rogozin: Donetsk ve Lugansk orduları için hafif İHA’lar geliştirilecek
Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan teftiş grubunun DHC (Donetsk Halk... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T19:33+0300
2022-11-12T19:36+0300
rogozin
ukrayna krizi
iha
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun 10’un üzerinde tasarım şirketiyle DHC ve LHC orduları için hafif saldırı İHA’larının geliştirilmesi üzerinde çalıştığını, yeni araçların doğrudan cephe hattında test edileceğini ifade etti.Rogozin, “Bu amaca hizmet etmek için yaratılmamış ticari İHA’ları satın almak değil, cephedeki durumu önemli ölçüde etkileyebilecek hafif saldırı insansız hava araçlarının geliştirerek uzak bir yerde değil, DHC ve LHC topraklarındaki poligonlarda ve hemen ardından cephe hattında test edilmesi söz konusu” diye konuştu.Rus yetkili ayrıca önümüzdeki aylarda zaferi garanti edebilecek olan en modern Rus silahlarının özel operasyon bölgesine gelmeye başlamasını beklediğini sözlerine ekledi.Rogozin daha önce özel askeri operasyon bölgesinde bir grup askeri danışmandan oluşan ve başlıca görevi DHC ve LHC birliklerine askeri-teknik destek vermek olan teftiş grubuna başkanlık ettiğini açıklamıştı.
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rogozin, iha, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rogozin, iha, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Rogozin: Donetsk ve Lugansk orduları için hafif İHA’lar geliştirilecek

19:33 12.11.2022 (güncellendi: 19:36 12.11.2022)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Eski Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan teftiş grubunun DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) orduları için hafif saldırı insansız hava araçlarının geliştirilmesi üzerinde çalıştığını bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) eski başkanı Dmitriy Rogozin, Sputnik’e demecinde özel askeri operasyon bölgesinde başkanlık ettiği askeri danışmanlardan oluşan ‘Çar’ın Kurtları’ adlı teftiş grubunun 10’un üzerinde tasarım şirketiyle DHC ve LHC orduları için hafif saldırı İHA’larının geliştirilmesi üzerinde çalıştığını, yeni araçların doğrudan cephe hattında test edileceğini ifade etti.
Rogozin, “Bu amaca hizmet etmek için yaratılmamış ticari İHA’ları satın almak değil, cephedeki durumu önemli ölçüde etkileyebilecek hafif saldırı insansız hava araçlarının geliştirerek uzak bir yerde değil, DHC ve LHC topraklarındaki poligonlarda ve hemen ardından cephe hattında test edilmesi söz konusu” diye konuştu.
Rus yetkili ayrıca önümüzdeki aylarda zaferi garanti edebilecek olan en modern Rus silahlarının özel operasyon bölgesine gelmeye başlamasını beklediğini sözlerine ekledi.
Rogozin daha önce özel askeri operasyon bölgesinde bir grup askeri danışmandan oluşan ve başlıca görevi DHC ve LHC birliklerine askeri-teknik destek vermek olan teftiş grubuna başkanlık ettiğini açıklamıştı.
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