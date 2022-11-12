https://sputniknews.com.tr/20221112/putin-iranli-mevkidasi-reisi-ile-telefonda-gorustu-1063363432.html

Putin İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü

Putin İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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vladimir putin

ibrahim reisi

dünya

iran

rusya

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.‘Liderler siyaset ve ekonomi alanında iş birliğini artırmaya ilişkin konuları tartıştı’Putin’in görüşmede siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak konuları ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:‘Putin ve Reisi, iki ülkenin kurumları arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştı’Açıklamada ayrıca, “İlgili Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.

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vladimir putin, ibrahim reisi, iran, rusya