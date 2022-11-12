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https://sputniknews.com.tr/20221112/putin-iranli-mevkidasi-reisi-ile-telefonda-gorustu-1063363432.html
Putin İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü
Putin İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T20:48+0300
2022-11-12T20:52+0300
vladimir putin
ibrahim reisi
dünya
iran
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.‘Liderler siyaset ve ekonomi alanında iş birliğini artırmaya ilişkin konuları tartıştı’Putin’in görüşmede siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak konuları ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:‘Putin ve Reisi, iki ülkenin kurumları arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştı’Açıklamada ayrıca, “İlgili Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.
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vladimir putin, ibrahim reisi, iran, rusya
vladimir putin, ibrahim reisi, iran, rusya

Putin İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü

20:48 12.11.2022 (güncellendi: 20:52 12.11.2022)
© AAVladimir Putin - İbrahim Reisi
Vladimir Putin - İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptı.

‘Liderler siyaset ve ekonomi alanında iş birliğini artırmaya ilişkin konuları tartıştı’

Putin’in görüşmede siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak konuları ele aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Ulaştırma-lojistik sektörü dahil olmak üzere siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yapılarak ikili gündemin bir dizi güncel konusu tartışıldı.”

‘Putin ve Reisi, iki ülkenin kurumları arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştı’

Açıklamada ayrıca, “İlgili Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.
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