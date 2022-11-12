PKK eylemi nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne çağırıldı
01:01 12.11.2022 (güncellendi: 01:23 12.11.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
PKK yandaşlarının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) binasına zorla girmesi nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, PKK yandaşlarının 9 Kasım'da DSÖ binasına zorla girmeleri ve bu ülkede uzun süredir devam eden propaganda eylemleri hakkındaki soruya yazılı cevapladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in PKK Mensup ve Yandaşlarının 9 Kasım 2022 Tarihinde Dünya Sağlık Teşkilatı Binasına Zorla Girmeleri ve Uzun Süredir Devam Eden Propaganda Eylemleri Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/LKYlUnqOdc pic.twitter.com/ohbb6QBbRN— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 11, 2022
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ankara ve İsviçre’de yapılmış olan müteaddit girişimlerimize rağmen, İsviçre makamlarınca hiçbir tedbir alınmadan PKK yandaşlarınca uzun zamandır özellikle BM’nin ve diplomatik misyonlarımızın bulunduğu Milletler Meydanında teröristbaşının ve örgütün resim ve posterlerinin de sergilendiği propaganda eylemleri ve gösteriler düzenlenmektedir.
'Protestomuz güçlü bir şekilde ifade edilmiştir'
İsviçre makamlarının müsamahakar tutumu çerçevesinde PKK yandaşları son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı binasına zorla girme cüretkarlığını göstermişlerdir. Bunun üzerine, konuya ilişkin haklı tepkimiz ve protestomuz Bakanlığımıza çağrılan İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarına, ayrıca ilgili İsviçre makamlarına güçlü bir şekilde ifade edilmiştir.
Daha önce Ermeni terör örgütü ASALA’nın Cenevre Başkonsolosluğumuz personelini de şehit ettiği İsviçre’de PKK’nın kara propagandasının, her türlü faaliyet ve eylemlerinin İsviçre makamlarınca engellenmesi ülkemiz ve İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın haklı beklentisidir.
'İsviçre’nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamasını bekliyoruz'
Bu vesileyle, uluslararası teşkilatlara evsahipliği yapan İsviçre’nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, kanlı terör örgütünün propaganda eylemlerine son vermesini ve terörle mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sağlamasını bekliyoruz.