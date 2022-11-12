PKK eylemi nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne çağırıldı

Ankara ve İsviçre’de yapılmış olan müteaddit girişimlerimize rağmen, İsviçre makamlarınca hiçbir tedbir alınmadan PKK yandaşlarınca uzun zamandır özellikle BM’nin ve diplomatik misyonlarımızın bulunduğu Milletler Meydanında teröristbaşının ve örgütün resim ve posterlerinin de sergilendiği propaganda eylemleri ve gösteriler düzenlenmektedir.