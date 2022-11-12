https://sputniknews.com.tr/20221112/nufus-ve-vatandaslik-isleri-11-kasimda-gunluk-islem-rekoru-kirdi-1063361618.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım'da günlük işlem rekoru kırdı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım'da günlük işlem rekoru kırdı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, dün 751 bin 892 kişiye hizmet verilerek günlük rekor kırıldığını bildirdi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T16:59+0300

2022-11-12T16:59+0300

2022-11-12T16:59+0300

türkiye

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

çipli kimlik kartı

akıllı kimlik kartı

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 150 bin 29'u yüz yüze, 4 bin 884'ü nüfusmatiklerden, 596 bin 979'u e-Devlet'ten olmak üzere toplam 751 bin 892 kişiye hizmet verilerek günlük rekorun kırıldığı belirtildi.Açıklamada, ayrıca 2020'den bu yana 67 bin 298 kimlik kartı, 44 bin 798 sürücü belgesi başvurusu alınarak günlük bazda en yüksek sayıya ve 33 bin 132 pasaport başvurusuyla da bugüne kadarki en yüksek sayıda başvuruya ulaşıldığı kaydedildi.

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nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, çipli kimlik kartı, akıllı kimlik kartı