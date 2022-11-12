https://sputniknews.com.tr/20221112/nefes-borusuna-seker-kacan-cocuk-bashekim-mudahalesiyle-kurtarildi-1063344279.html

Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı

Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı

Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-12T00:52+0300

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yaşam

elazığ

hastane

müdahale

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Elazığ'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Çocuk, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.Çocuğun kurtarılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

elazığ

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elazığ, hastane, müdahale