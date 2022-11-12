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https://sputniknews.com.tr/20221112/nefes-borusuna-seker-kacan-cocuk-bashekim-mudahalesiyle-kurtarildi-1063344279.html
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T00:52+0300
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yaşam
elazığ
hastane
müdahale
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Elazığ'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Çocuk, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.Çocuğun kurtarılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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elazığ, hastane, müdahale
elazığ, hastane, müdahale

Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı

00:52 12.11.2022
© İHANefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© İHA
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Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Elazığ'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla özel bir hastanenin acil servisine götürdü.
Çocuk, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Çocuğun kurtarılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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