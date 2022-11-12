https://sputniknews.com.tr/20221112/nefes-borusuna-seker-kacan-cocuk-bashekim-mudahalesiyle-kurtarildi-1063344279.html
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T00:52+0300
2022-11-12T00:52+0300
2022-11-12T00:52+0300
yaşam
elazığ
hastane
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063344132_0:3:848:480_1920x0_80_0_0_d631cc15017bb286836bb8a5c4f89deb.jpg
Elazığ'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Çocuk, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.Çocuğun kurtarılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063344132_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_5be849a5304909996cb2d542d7b78ca0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elazığ, hastane, müdahale
elazığ, hastane, müdahale
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk, başhekim müdahalesiyle kurtarıldı
Abone ol
Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Elazığ'da yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla özel bir hastanenin acil servisine götürdü.
Çocuk, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Çocuğun kurtarılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.