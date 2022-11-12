https://sputniknews.com.tr/20221112/misirda-su-kanalina-dusen-otobuste-can-kaybi-24e-yukseldi-1063366313.html
Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi
Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi
Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T22:53+0300
2022-11-12T22:53+0300
2022-11-12T22:55+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
mısır
otobüs
otobüs kazası
kaza
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Mısır'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Mısır medyasında yer alan haberlerde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Dakahliye Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16., dünyada da 109. sırada yer alıyor. Türkiye'den Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye açıklamasıDışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır’ın Dekahliye kentinde bugün meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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dışişleri bakanlığı, mısır, otobüs, otobüs kazası, kaza
dışişleri bakanlığı, mısır, otobüs, otobüs kazası, kaza
Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi
22:53 12.11.2022 (güncellendi: 22:55 12.11.2022) Abone ol
Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Mısır'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mısır medyasında yer alan haberlerde, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Dakahliye Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, otobüsün Nil Nehri'ne düşmesi sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.
Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16., dünyada da 109. sırada yer alıyor.
Türkiye'den Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır’ın Dekahliye kentinde bugün meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.