https://sputniknews.com.tr/20221112/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-bolgesinde-teslim-olan-5-pkklinin-goruntulerini-yayinladi-1063353593.html
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Pençe Kilit harekâtı bölgesinde, teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T11:50+0300
2022-11-12T11:50+0300
2022-11-12T11:51+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" ifadelerine yer verildi.10 günde 7 PKK'lının teslim olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı
11:50 12.11.2022 (güncellendi: 11:51 12.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Pençe Kilit harekâtı bölgesinde, teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
10 günde 7 PKK'lının teslim olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."