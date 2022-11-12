https://sputniknews.com.tr/20221112/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-bolgesinde-teslim-olan-5-pkklinin-goruntulerini-yayinladi-1063353593.html

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Pençe Kilit harekâtı bölgesinde, teslim olan 5 PKK'lının görüntülerini yayınladı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T11:50+0300

2022-11-12T11:50+0300

2022-11-12T11:51+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu" ifadelerine yer verildi.10 günde 7 PKK'lının teslim olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)