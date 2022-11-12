https://sputniknews.com.tr/20221112/lavrov-ve-guterres-asean-etkinlikleri-cercevesinde-duzenlenen-gala-yemegi-icin-yesil-gomlek-secti-1063362534.html
Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti
Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T18:08+0300
2022-11-12T18:08+0300
2022-11-12T18:08+0300
dünya
sergey lavrov
singapur
rusya
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Bu durum, 19 Kasım'da sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılma olasılığı açısından sembolik olarak algılandı.Lavrov, yemeğe giderken karşılaştığı Singapur Başbakanı ile sohbet etti.
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sergey lavrov, singapur, rusya
sergey lavrov, singapur, rusya
Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde gala yemeğe katılanlar için özel olarak dikilen geleneksel gömleklerden yeşil renk olanları seçti.
Bu durum, 19 Kasım'da sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılma olasılığı açısından sembolik olarak algılandı.
Lavrov, yemeğe giderken karşılaştığı Singapur Başbakanı ile sohbet etti.