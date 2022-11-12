Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221112/lavrov-ve-guterres-asean-etkinlikleri-cercevesinde-duzenlenen-gala-yemegi-icin-yesil-gomlek-secti-1063362534.html
Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti
Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T18:08+0300
2022-11-12T18:08+0300
dünya
sergey lavrov
singapur
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062867137_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7213f575979b87fc53951492be81634b.jpg
Bu durum, 19 Kasım'da sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılma olasılığı açısından sembolik olarak algılandı.Lavrov, yemeğe giderken karşılaştığı Singapur Başbakanı ile sohbet etti.
singapur
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062867137_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ce06cef89bc334e67e45580ac84098fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, singapur, rusya
sergey lavrov, singapur, rusya

Lavrov ve Guterres, ASEAN etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gala yemeği için yeşil gömlek seçti

18:08 12.11.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde gala yemeğe katılanlar için özel olarak dikilen geleneksel gömleklerden yeşil renk olanları seçti.
Bu durum, 19 Kasım'da sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılma olasılığı açısından sembolik olarak algılandı.
Lavrov, yemeğe giderken karşılaştığı Singapur Başbakanı ile sohbet etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала