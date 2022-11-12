https://sputniknews.com.tr/20221112/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-senerden-kis-oncesi-hatirlatma-dozu-uyarisi-1063349140.html

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi 'hatırlatma dozu' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi 'hatırlatma dozu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabileceğini belirterek, hatırlatma dozu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T04:25+0300

2022-11-12T04:25+0300

2022-11-12T04:27+0300

koronavirüs

alper şener

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

aşı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde günlük Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başladığını anımsattı.Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Şener, bu süreçte aşılama çalışmalarının da planlı ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.'Kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir'Koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şener, "Her zaman belirttiğimiz gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu virüsten daha çok etkileniyor. Daha ağır yandaş hastalıkları olanlar oluyor. Solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor, hastaneye yatanlar oluyor, yoğun bakıma yatanlar oluyor. Süreçte mutlaka aşılarımızı ihmal etmememiz lazım ve kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir. Hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları lazım. Aşısız olmak bu periyotta deneyimlemek istemeyeceğiniz bir tabloya sebep olabilir. Hatırlatma aşılarının uzun süre eksik olması ağır tabloya sebep olabilir" diye konuştu.'Virüs affetmedi'Şener, salgının başından bu yana önlemlere karşı çok titiz davrandığını, Koronavirüs Bilim Kurulunda görev yaptığı için de halkı bu yönde sürekli bilgilendirmeye çalıştığını anlatarak, aldığı tüm önlemlere rağmen kendisinin de virüsten kaçamadığını dile getirdi.Bilimsel bir toplantı için bir süre önce gittiği Antalya'da rahatsızlandığını ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Şener, hastalıkla ilgili deneyimini şu şekilde paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20221110/bilim-kurulu-uyesi-senerden-uclu-virus-uyarisi-tirmanisi-basladi--1063306317.html

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alper şener, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı