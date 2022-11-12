https://sputniknews.com.tr/20221112/konyada-sokaga-terk-edilmis-bebek-bulundu-1063358852.html
Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa bırakılmış kız bebek bulundu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:57+0300
2022-11-12T14:57+0300
2022-11-12T15:50+0300
türkiye
türkiye
konya
bebek
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Kerimdede Mahallesi'nde, ara sokaktan gelen bebek sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Henüz birkaç gün önce doğduğu belirlenen kız bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri ise bebeği bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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türkiye, konya, bebek
Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
14:57 12.11.2022 (güncellendi: 15:50 12.11.2022) Abone ol
Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa bırakılmış kız bebek bulundu.
Kerimdede Mahallesi'nde, ara sokaktan gelen bebek sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Henüz birkaç gün önce doğduğu belirlenen kız bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise bebeği bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.