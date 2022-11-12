https://sputniknews.com.tr/20221112/kilicdaroglu-ve-aksener-zeydan-karalarin-oglunun-dugununde-nikah-sahitligi-yapti-1063364137.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T21:44+0300

2022-11-12T21:44+0300

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nikah şahidi

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.Kılıçdaroğlu ve Akşener, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın kıydığı nikahın şahidi olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, çifte mutluluklar diledi.Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.Kılıçdaroğlu, törende, güzel bir nikaha tanıklık yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Nikah törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

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nikah şahidi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ekrem imamoğlu, mansur yavaş