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https://sputniknews.com.tr/20221112/kilicdaroglu-ve-aksener-zeydan-karalarin-oglunun-dugununde-nikah-sahitligi-yapti-1063364137.html
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T21:44+0300
2022-11-12T21:45+0300
nikah şahidi
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ekrem imamoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.Kılıçdaroğlu ve Akşener, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın kıydığı nikahın şahidi olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, çifte mutluluklar diledi.Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.Kılıçdaroğlu, törende, güzel bir nikaha tanıklık yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Nikah törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.
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nikah şahidi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
nikah şahidi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ekrem imamoğlu, mansur yavaş

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

21:44 12.11.2022 (güncellendi: 21:45 12.11.2022)
© İHAKılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© İHA
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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahitliği yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın kıydığı nikahın şahidi olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, çifte mutluluklar diledi.
Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.
Kılıçdaroğlu, törende, güzel bir nikaha tanıklık yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Nikah törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.
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