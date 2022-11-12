https://sputniknews.com.tr/20221112/kilicdaroglu-aykiri-dusuncelerin-ne-kadar-degerli-oldugunu-herkesin-bilmesi-lazim-1063343623.html

Kılıçdaroğlu: Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım

Kılıçdaroğlu: Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde asla ve asla hiçbir üniversite bilgi üretemez. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T00:40+0300

2022-11-12T00:40+0300

2022-11-12T01:07+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ingiltere

amerika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2621fd3c00f7acecbf94d0dac2e9208e.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki bir davet salonunda düzenlenen "Bursa Sanayiciler ve İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın sanayisi, tarımı ve insan potansiyeliyle tüm dünyada bilindiğini söyledi.'Bunu daha sonra sizlerle de halkımızla da ayrıntılı olarak paylaşacağız'Demokrasinin, can ve mal güvenliğinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Üretimin de önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bilgiye dayalı ekonomi olmazsa Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün elde edemeyeceğini anlattı.Bilgi ekonomisinin, üniversitelerin bilgi ürettiği, sanayicinin de bu bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürdüğü bir süreç olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sürdürülebilirliği olan bir süreçtir bu. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürebilsin. O zaman soru şu: Üniversiteler bilgiyi nasıl öğretecek? Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde asla ve asla hiçbir üniversite bilgi üretemez. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Özellikle de politikacıların bilmesi lazım" diye konuştu.'İnsanı insan olarak kabul etmek ve değerlendirmek lazım'Kemal Kılıçdaroğlu, katma değerli ürün imal etmenin, Sanayi 4.0 gibi kavramların bilgiye dayalı gerçekleşeceğini belirtti.İngiltere'de gittiği yapay zeka enstitüsünde, bu alanda 60 yıldır çalıştıklarını öğrendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, Türkiye'de birçok alanda yetenekli çocukların olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.Güçlü bir sosyal devlet olgusuna da değinen Kılıçdaroğlu, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorunda olduklarını ifade etti.'Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öngördüğü 9 sigorta dalını da Türkiye'de uygulamak zorundayız'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, güçlü sosyal devlet inşa edildiğinde herkesin mutlu olacağını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:Sürdürülebirlirlik kavramına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin tepeden tırnağa revize edilmesi gerektiği görüşünü savundu.'Oy verirseniz kalırız, oy vermezseniz gideriz'Seçim sürecine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye bu strateji içinde akademik dünyadan da yararlanarak yeni bir yol haritası hazırladıklarını belirtti.Türkiye'de önemli işler başaran iş insanlarının olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Basına kapalı devam eden toplantıya, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Bursa il başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/kilicdaroglundan-suleyman-soyluya-5-kurusluk-tazminat-davasi-1063233856.html

türkiye

ingiltere

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ingiltere, amerika