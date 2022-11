Kılıçdaroğlu: Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım

"Peki dönüp kendime şu soruyu sordum: Ya Allah aşkına Türkiye 60 yıldır ne yaptı acaba? Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Benim sorumluluğum ne? Gelişen ülkelerin attığı her adımı Türkiye'de atmak. Bunun yolunu, yöntemini açmak. Bir engel varsa engeli kaldırmak ama benim dışımda her bir yurttaşın da sorumluluğu var. Yani her birinizin tek tek sorumluluğu var. Biz bunu yapabilirsek çözeceğiz."