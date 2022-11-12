https://sputniknews.com.tr/20221112/japonya-hint-pasifike-asean-bakis-acisi-ile-bolgesel-isbirligini-guclendirecek-1063351938.html
Japonya 'Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı' ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek
Japonya 'Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı' ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" kapsamında deniz işbirliği ile altyapı alanlarındaki işbirliğini güçlendireceklerini... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T10:36+0300
2022-11-12T10:36+0300
2022-11-12T10:36+0300
ekonomi
asya
asya & pasifik
asya pasifik ekonomik işbirliği
asean
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
rusya-asean
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063351792_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ee7f65b5ae4f38a942a66560fc0741b.jpg
Kamboçya'da düzenlenen ASEAN 2022 Zirvesi kapsamında Japonya ve Çin başbakanları ile Güney Kore Devlet Başkanı'nın katılımıyla ASEAN+3 çerçeve görüşmesi yapıldı. Liderliğini Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in yaptığı görüşmeye, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol katıldı.Kişida, yaklaşık 90 dakika süren görüşmede ülkesinin, 'Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı' vizyonunu desteklediğini ve bölgesel ortaklarıyla işbirliğini artıracağını söyledi. Bölgede 'uluslararası hukuk ve şeffaflığa saygıyı' savunan vizyon kapsamında Kişida, Japonya'nın deniz işbirliği ve yüksek kaliteli altyapı alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu açıkladı.Kişida, 25. yılına ulaşan ASEAN+3 çerçevesinin finansal işbirliği, gıda güvenliği ve Kovid-19 gibi çeşitli krizlere müdahalede başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti. Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan 'ASEAN+3 İşbirliği Çalışma Planı' kapsamında Kişida, yapının hedef odaklarının dijital ekonomi ve dirençli tarıma yöneleceğini belirtti.Ayrıca Rusya'nın Donbass operasyonuna atıfta bulunan Japon Başbakan, Asya'da statükonun tek taraflı ve güç kullanılarak değiştirilmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirerek, Kuzey Kore'nin füze denemelerini 'uluslararası topluma açık ve ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdi. Kişida, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarının tam uygulanmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20220522/malezya-asean-ulkeleri-birlesirse-hicbir-super-guc-bizi-kucumseyemez-1056576500.html
asya
rusya
ukrayna
çin
kamboçya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063351792_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2a9cee94f35b16b744995e7bef25416.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya, asya & pasifik, asya pasifik ekonomik işbirliği, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya-asean, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çin, kamboçya, güney kore
asya, asya & pasifik, asya pasifik ekonomik işbirliği, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya-asean, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, çin, kamboçya, güney kore
Japonya 'Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı' ile bölgesel işbirliğini güçlendirecek
Abone ol
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı" kapsamında deniz işbirliği ile altyapı alanlarındaki işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.
Kamboçya'da düzenlenen ASEAN 2022 Zirvesi kapsamında Japonya ve Çin başbakanları ile Güney Kore Devlet Başkanı'nın katılımıyla ASEAN+3 çerçeve görüşmesi yapıldı. Liderliğini Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in yaptığı görüşmeye, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol katıldı.
Kişida, yaklaşık 90 dakika süren görüşmede ülkesinin, 'Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı' vizyonunu desteklediğini ve bölgesel ortaklarıyla işbirliğini artıracağını söyledi. Bölgede 'uluslararası hukuk ve şeffaflığa saygıyı' savunan vizyon kapsamında Kişida, Japonya'nın deniz işbirliği ve yüksek kaliteli altyapı alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Kişida, 25. yılına ulaşan ASEAN+3 çerçevesinin finansal işbirliği, gıda güvenliği ve Kovid-19 gibi çeşitli krizlere müdahalede başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti. Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan 'ASEAN+3 İşbirliği Çalışma Planı' kapsamında Kişida, yapının hedef odaklarının dijital ekonomi ve dirençli tarıma yöneleceğini belirtti.
Ayrıca Rusya'nın Donbass operasyonuna atıfta bulunan Japon Başbakan, Asya'da statükonun tek taraflı ve güç kullanılarak değiştirilmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini dile getirerek, Kuzey Kore'nin füze denemelerini 'uluslararası topluma açık ve ciddi bir tehdit' olarak nitelendirdi. Kişida, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarının tam uygulanmasını istedi.