https://sputniknews.com.tr/20221112/italya-basbakani-meloniden-fransa-ve-avrupaya-yasadisi-goc-tepkisi-haksiz-ve-agresif-1063345971.html

İtalya Başbakanı Meloni'den Fransa ve Avrupa'ya 'yasadışı göç' tepkisi: Haksız ve agresif

İtalya Başbakanı Meloni'den Fransa ve Avrupa'ya 'yasadışı göç' tepkisi: Haksız ve agresif

İtalya Başbakanı Meloni, Akdeniz'de yasadışı göçmenleri kurtaran STK gemilerine yönelik izledikleri politikaya sert tepki gösteren Fransa'nın bu tepkisini... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T02:14+0300

2022-11-12T02:14+0300

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türkiye

giorgia meloni

italya

fransa

göçmen

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin yüksek enerji maliyetlerine karşı ailelere ve işletmelere yeni destek paketini açıkladığı basın toplantısında, yasadışı göç meselesinden dolayı gerilen İtalya-Fransa ilişkilerini de değerlendirdi.Yasadışı göçmenleri kurtaran STK gemilerine limanlarını açmakta direnen İtalya'nın davranışını "anlaşılmaz tercih" olarak niteleyip, İtalya’dan alacağı 3 bin 500 göçmene ilişkin yeniden yerleştirme programını durduran Fransa'nın tepkisinin hatırlatılması üzerine Meloni, "Fransız hükümetinin benim açımdan anlaşılmaz ve haksız olan agresif tepkisinden çok etkilendim. Kamuoyunun bir kısmının da bundan az da olsa etkilendiğini düşünüyorum" dedi.'Bu mekanizmada bir şeylerin yürümediğini anlıyorsunuz'Meloni, Fransa’nın limanlarını açtığı Ocean Viking gemisinin 234 göçmen taşıdığını, İtalya'nın ise yılbaşından bu yana 90 bin göçmeni karşıladığına dikkati çekerek "Yeniden yerleştirme anlaşmasının durdurulacağından bahsediliyor. Ulusal topraklarımıza bu yıl 90 bin insan girdi. 13 ülkenin parçası olduğu yeniden yerleştirme anlaşmasına göre bunun yüzde 10'dan daha azı 8 bin kişinin (13 ülke arasında) yeniden yerleştirilmesi gerekiyor. Şu ana dek 117 kişi yeniden yerleştirildi, bunun 38'i Fransa'da. O zaman bu mekanizmada bir şeylerin yürümediğini anlıyorsunuz" diye konuştu.'Göç sorununun, şimdiye kadar yönetildiği gibi idare edilemeyeceğine inanıyorum'Fransa'ya "Sizi kızdıran nedir" diye çıkışan Meloni, şöyle devam etti:İtalya'nın "Sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlamasına da karşı çıkan Başbakan Meloni, Fransa'nın ilk kez bir STK gemisine liman açtığını anımsatarak "İtalya'ya 'sorumlu davranmadı' denildiği sıralarda küçük teknelerle gelen 600 kişi karşılanıyordu, yine aynı gün 234 kişi taşıyan Ocean Viking nedeniyle diplomatik ilişkiler es geçiliyor. Samimi olmak gerekirse bu bana başka bir şeye ihanet etme riski taşıyan çok güçlü bir tepki gibi geliyor" yorumunu yaptı.Meloni, bu sorun karşısında yapılabileceklerini sıralarken şunları kaydetti:'Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık'Bu noktada AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç anlaşmasını hatırlatan Meloni, "Doğu rotasındaki göçmen gelişlerini yönetmek için Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık, biz İtalyanlar buna yüz milyonlarca eur'oyla katıldık. Burada da bir Avrupa ölçeğinde çözümün inşa edilmesini istiyorum. AB içinde herkesin aynı haklara sahip olduğunun teslim edilmesi gerekiyor" dedi.Başbakan Meloni, İtalya'nın artık daha fazla bu konuyla tek başına ilgilenebilecek durumda olmadığını, Avrupa ölçeğinde bir çözüm gerektiğini vurguladı.Bu arada, Hollanda'da resmi temaslarda bulunan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Yasadışı göç konusunda AB'nin ortak tercihlerde bulunması gerektiğini söyledi.Mattarella, üye devletlerin koordinasyon ve ortak sorumluluk ilkeleri çerçevesinde birbirinin haklarına saygılı hareket etmesi gerektiğini ifade ederek "Göç sorununa verilecek yanıt ancak AB içindeki dayanışma ile dışarıya verilecek karşılıktaki uyum ve Afrika bölgesine yönelik ileri görüşlü bir politikayla desteklenmesi durumunda başarıya ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.İtalya-Fransa ilişkileri yasadışı göç meselesinden gerilmiştiİtalya'nın, bu hafta içinde Akdeniz'de göçmenleri kurtaran 4 STK gemisine önce limanlarını açmakta direnmesi, ardından da liman verdiği 3 geminin 2'sindeki göçmenleri acil sağlık koşullarına göre "seçerek" tahliye etmesi, söz konusu 4 gemiden 1'ine limanlarını açan Fransa'nın sert tepkisini çekti.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın STK gemilerini kabul etmemesindeki ısrarın "anlaşılmaz bir tercih" olduğunu kaydetmişti."İtalya'yı sorumlu bir Avrupa devleti gibi davranmamakla" suçlayan Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmenleri yeniden yerleştirme programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını duyurmuştu.İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Fransa'nın bu tepkisini "orantısız" bulduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221111/fransadan-italyaya-gocmen-gemisi-tepkisi-insanlik-disiydi-sonuclari-olacak-1063313272.html

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