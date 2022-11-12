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İsrail'e Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
İsrail'e Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
Türkiye 4 yıl aranın ardından İsrail'e büyükelçi atadı. Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T00:33+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil
israil

İsrail'e Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

00:33 12.11.2022
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Türkiye 4 yıl aranın ardından İsrail'e büyükelçi atadı. Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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