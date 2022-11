İçişleri Bakanı Soylu: Deprem konusunda 1999’dan sonra çok mesafe katettik

"Gazetelerde deprem konusunda ne bir uyarı ne de bir yorum vardı. Gündemimizde bir deprem beklentimiz de yoktu ama bir anda tüm hayatımız, tüm gündemimiz değişti. 12 Kasım 1999 saat 18.57'den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin bütün gündemi depremdi. Ekranlarda uzmanlar tartışıyordu, herkes fay hatları hakkında yorum yapıyordu. Anlamaya çalışıyordu ama hiç kimsenin aklına Düzce'de böyle şeyin olabileceği gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık, üst üste ikincisinin gelmeyeceğini düşünüyorduk ama öyle olmadı. Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık. Bizim çocukluğumuzda ders kitaplarında deprem anında kapı eşiklerine sığınılması gerektiği yazılıyordu. Meğer tam tersiymiş. Depremlerde öğrendik ki en tehlikeli yerler kapı eşikleri, merdiven boşlukları, cam kenarlarıymış. Yine depremlerde öğrendik ki bina enkazı kadar, evdeki eşyaların, mobilyaların devrilmesi de can kaybına yol açıyormuş. Sabitlenmesi gerekiyormuş. Her afet, her deprem bize yeni bir şey öğretti. Her afet bize beklenmedik bir anda geldi, bizi şaşırttı ve bizden birçok şey aldı. Şu noktaya geldik, afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak, 1999'dan sonra çok mesafe katettik. Herkes emek verdi, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye hakikaten afetler konusunda çok önemli adımlar attı. Hükümetler, sivil toplum örgütleri, çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız hepsi bilgilerini ve emeklerini ortaya koydular."