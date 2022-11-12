https://sputniknews.com.tr/20221112/hac-ve-umre-seyahatleriyle-ilgili-karar-resmi-gazetede-1063346371.html
Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
"Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T02:28+0300
2022-11-12T02:28+0300
2022-11-12T02:32+0300
türkiye
hac
resmi gazete
umre
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.
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hac, resmi gazete, umre
Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
02:28 12.11.2022 (güncellendi: 02:32 12.11.2022) Abone ol
"Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.