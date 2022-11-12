https://sputniknews.com.tr/20221112/dursun-ozbek-gerek-federasyon-gerekse-medya-icinde-yerlesmis-odaklarla-buyuk-mucadele-icindeyiz-1063355320.html

Dursun Özbek: Gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz

Dursun Özbek: Gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Son dönemde gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T13:20+0300

2022-11-12T13:20+0300

2022-11-12T13:20+0300

spor

dursun özbek

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Nef Stadı'nda düzenlenen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, sözlerine, "Bugün bu divan toplantısında siz değerli üyelerimizle Galatasaray üzerine biraz dertleşmek istiyorum." diyerek başladı.Sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Özbek, "Son dönemde gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri adım atmadan bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar." ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, dönemlerinde oluşturmaya çalıştıkları birlik ve beraberliğin bozulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Tek amaç var. İlk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamını, sevgi iklimini engellemek. Galatasaray bugüne kadar kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü? Bu sevgi iklimimi sağlamak için çaba göstermekten asla yılmayacağız. Sizin desteğinizle Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlayacağız. Seçildiğimiz günden bugüne samimi eleştirileri her zaman dikkate aldık ama bizim bu samimiyetimizin bir zayıflık gibi anlaşılmasına, suistimal edilmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz." diye konuştu.Özbek, Galatasaray formasını 11 sene terleten eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefatından sonra ortaya atılan iddialarla ilgili, "Nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden tüm ödemelerini yapmış, yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen utanmadan bizi sosyal medyada suçlu, hatta katil yaptılar. Bu kişilerle ilgili hukuki süreci başlattık ve takip edeceğiz. Bundan sonra herkes Galatasaray'ın ismini nasıl kullandığına dikkat edecek. Bu vesileyle Metin Görgün'e bir kez daha Allah'tan rahmet, değerli ailesine sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu."Göreve geldiğimizden beri yaklaşık 850 milyon liralık ödeme yaptık"Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, göreve geldikleri günden bugüne yaklaşık 850 milyon liralık ödeme yaptıklarını dile getirdi.Söz konusu ödemeyi hem gelirlerin düşmesi hem de Türkiye Bankalar Birliğinin yaptığı kesintilere rağmen yaptıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:"Galatasaray, içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli adımlar atıyor. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon liralık ödeme yaptık. Bunu ifade ederken amacımız kesinlikle enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Üstelik bu ödemeleri Avrupa kupaları ve token gibi gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin kısmen yüzde 25, kısmen de yüzde 50'si kesilmeye başlandı. Tüm bu kesintiler ve düşen gelirimize rağmen ödemeleri yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Artık bu konuda hiç şüpheye mahal yok."

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dursun özbek, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)