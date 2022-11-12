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https://sputniknews.com.tr/20221112/dilencilik-yaparken-yakalandi-3-dairesi-oldugu-ortaya-cikti-1063361715.html
Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı
Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T17:49+0300
2022-11-12T17:49+0300
yaşam
dilenci
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Zonguldak Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi.N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi.Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı.N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.
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dilenci, zonguldak
dilenci, zonguldak

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

17:49 12.11.2022
© DHAdilenci
dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© DHA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.
Zonguldak Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi.
N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi.

Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.
Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı.

N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.
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