https://sputniknews.com.tr/20221112/dilencilik-yaparken-yakalandi-3-dairesi-oldugu-ortaya-cikti-1063361715.html

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen kişinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T17:49+0300

2022-11-12T17:49+0300

2022-11-12T17:49+0300

yaşam

dilenci

zonguldak

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Zonguldak Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi.N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi.Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı.N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.

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