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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz" açıklamasında bulundu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T15:30+0300
2022-11-12T16:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu Bozkurt, Abana, Cide, İnebolu İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni’nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğal gaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğal gaz hattı döşeyeceğiz.Kastamonu'da doğal gaz ulaşmayan yer kalmayacak.Gemiler sahada çalışıyor. 7 bin işçi faaliyet gösteriyor.Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar atıyoruz.Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonu tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık.Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz

15:30 12.11.2022 (güncellendi: 16:20 12.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu Bozkurt, Abana, Cide, İnebolu İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni’nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğal gaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.
Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğal gaz hattı döşeyeceğiz.
Kastamonu'da doğal gaz ulaşmayan yer kalmayacak.
Gemiler sahada çalışıyor. 7 bin işçi faaliyet gösteriyor.
Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar atıyoruz.
Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonu tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık.
Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.
Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik."
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