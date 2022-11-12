https://sputniknews.com.tr/20221112/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeyi-dogalgazda-merkez-ulke-haline-getirecegiz-1063359667.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz" açıklamasında bulundu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T15:30+0300

2022-11-12T15:30+0300

2022-11-12T16:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063168152_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_a42b4b4f50092df0dd50fb0386ede9d8.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu Bozkurt, Abana, Cide, İnebolu İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni’nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Abana, Bozkurt, Cide, İnebolu doğal gaza kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğu ile sizlerle birlikteyiz.Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu ilçelerle sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a da önümüzdeki yıl yapacağız. Bu ilçeleri diğerleri de izleyecek. Dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Kastamonu'nun 15 ilçesine 4 yılda 660 kilometre doğal gaz hattı döşeyeceğiz.Kastamonu'da doğal gaz ulaşmayan yer kalmayacak.Gemiler sahada çalışıyor. 7 bin işçi faaliyet gösteriyor.Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar atıyoruz.Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonu tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık.Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır.Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan