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https://sputniknews.com.tr/20221112/cin-tiencou-5-kargo-mekigini-uzay-istasyonuna-yolladi-1063350323.html
Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı
Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı
Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna dördüncü ikmal seferine başladı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T09:22+0300
2022-11-12T09:24+0300
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çin
çin halk cumhuriyeti
uzay
uzay aracı
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Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.Uzay istasyonuna yaklaşık 5 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekiğin, fırlatıştan 10 dakika sonra planlanan yörünge konumuna yerleştiği ve hareketini sağlayacak güneş enerjisi panellerinin açıldığı belirtildi.Mekiğin gün içinde istasyona ulaşarak çekirdek modül Tienhı'ya (göksel uyum) demirlemesi bekleniyor.İkmal seferi, gelecek ay "Şıncou (kutsal gemi)-15" mekiği ile istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.Daha önce 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle, 20 Eylül 2021'de Tiencou-3 kargo mekiğiyle ve 9 Mayıs'ta Tiencou-4 kargo mekiğiyle uzay istasyonuna ikmal seferleri düzenlenmişti.Çin'in uzay istasyonu kurma planıÇin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien ise 31 Ekim'de fırlatılmıştı.Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı.Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda halen üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220724/cin-uzay-istasyonuna-ilk-laboratuvar-modulunu-firlatti-1059071931.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, uzay aracı
çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, uzay aracı

Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

09:22 12.11.2022 (güncellendi: 09:24 12.11.2022)
© AFP 2022 / -Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, Tiencou (gök gemisi)-5 kargo mekiğinin, Long March 7 Y6 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / -
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Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna dördüncü ikmal seferine başladı.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
Uzay istasyonuna yaklaşık 5 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekiğin, fırlatıştan 10 dakika sonra planlanan yörünge konumuna yerleştiği ve hareketini sağlayacak güneş enerjisi panellerinin açıldığı belirtildi.
Mekiğin gün içinde istasyona ulaşarak çekirdek modül Tienhı'ya (göksel uyum) demirlemesi bekleniyor.
İkmal seferi, gelecek ay "Şıncou (kutsal gemi)-15" mekiği ile istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
Daha önce 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle, 20 Eylül 2021'de Tiencou-3 kargo mekiğiyle ve 9 Mayıs'ta Tiencou-4 kargo mekiğiyle uzay istasyonuna ikmal seferleri düzenlenmişti.
uzay, yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
DÜNYA
Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı
24 Temmuz, 10:42

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien ise 31 Ekim'de fırlatılmıştı.
Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı.
Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.
Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda halen üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.
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