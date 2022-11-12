https://sputniknews.com.tr/20221112/chp-lideri-kilicdaroglu-sandiga-gidin-ve-turkiyenin-kaderini-degistirin-1063363600.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel başkanı Akşener, Adana'da açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Yahu bu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T21:05+0300
2022-11-12T21:05+0300
2022-11-12T21:11+0300
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
seçim
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ilgililerle katıldığı törende, herkesten sandığa gitmesini ve oy kullanmasını istedi.Her oyun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, hizmete açılan tesisler için kurdele kesildi, butona basılarak bazı tesislerin de temeli atıldı.Törene, bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partililer ve davetliler de katıldı.Soner Çetin, törenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Atatürk portresi hediye etti.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin
21:05 12.11.2022 (güncellendi: 21:11 12.11.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel başkanı Akşener, Adana'da açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Yahu bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım' demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ilgililerle katıldığı törende, herkesten sandığa gitmesini ve oy kullanmasını istedi.
Her oyun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sandığa gideceksiniz, sandık gelecek ve oy kullanacaksınız. 'Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur.' sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok büyük yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi, güzellik, kadın erkek eşitliği, temiz bir çevre, güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz ve oy kullandığınız zaman Türkiye'de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız, hep beraber Türkiye'ye demokrasiyi getireceksiniz. O nedenle sakın ola ki seçim sırasında 'Yahu bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım.' demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin."
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, hizmete açılan tesisler için kurdele kesildi, butona basılarak bazı tesislerin de temeli atıldı.
Törene, bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partililer ve davetliler de katıldı.
Soner Çetin, törenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Atatürk portresi hediye etti.