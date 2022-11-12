https://sputniknews.com.tr/20221112/chp-lideri-kilicdaroglu-sandiga-gidin-ve-turkiyenin-kaderini-degistirin-1063363600.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel başkanı Akşener, Adana'da açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Yahu bu... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T21:05+0300

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kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

seçim

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Çukurova Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ilgililerle katıldığı törende, herkesten sandığa gitmesini ve oy kullanmasını istedi.Her oyun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, hizmete açılan tesisler için kurdele kesildi, butona basılarak bazı tesislerin de temeli atıldı.Törene, bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partililer ve davetliler de katıldı.Soner Çetin, törenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Atatürk portresi hediye etti.

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim